趙少康「6碗豬肝湯萊劑超標」 毒理專家：終於說對1句話

中廣董事長趙少康日前在公投電視意見發表會指稱，「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標，許多孕婦可能坐月子時，都會被婆婆逼著喝下，就會超量」，引發爭議。毒理專家今在臉書認同此說法，「他終於說對一句話了」，但也表示吃豬肝沒問題，「關鍵在食用量」，孕婦每周食用以75至85公克為佳。

趙少康在公投電視意見發表會上指出，一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留就會超標，許多孕婦可能坐月子時會被婆婆逼喝，不少網友表示「這應該是惡婆婆的問題」。趙少康昨則反擊，婆婆願意關心媳婦、要她進補，當然是好婆婆，怎麼會叫媳婦喝湯就是惡婆婆？

毒理專家、中原大學生科系副教授招名威今表示，趙少康說有醫師說喝6大碗豬肝湯對孕婦不好，「很好，終於說對一句話了」，確實吃6大碗豬肝湯族群來說不好，但不好的原因「不是因為萊劑會不會超標，而是因為肝臟本身負責解毒，除了富含營養物外，可能也含其它對人體有害的物質」。

招名威說明，豬肝是豬體內最大解毒器官，各類有毒代謝產物都會經過肝臟，雖說只要豬是健康的，肝臟理論上也是健康的，就能把毒素排出去，減少毒素累積含量。豬肝富含維生素A及微量元素鐵、鋅、銅，且鮮嫩釋口，但食用前要確定，該豬隻本身是否健康，是否病死豬或其他豬隻會有的疾病。

肝臟是處理毒素的地方，相較其他器官來說，肝臟的負擔和藥物殘留確實會多一點，但豬肝也是補充鐵及維生素A等營養素的優質選擇，「吃6碗有沒有可能會讓鐵和維生素A過量，對健康不利？結論是，『吃豬肝沒問題，但食用量是關鍵』」。

他指出，根據醫學報導，成年人及嬰幼而都可放心吃，每周不要超過2次，嬰幼兒每次不超過20公克、成年人包含孕婦每周食用以75至85公克為佳，「請不要為了補血，就大量吃豬肝，甚至每一頓都吃，這是錯誤的」，這依然有維生素A、重金屬、膽固醇及動物藥物攝入過量的風險，會對身體造成傷害。