快訊

桃園超商店員遭追殺畫面曝光！ 家屬相驗哀痛不願多談

萬金石肯亞確診女選手曾染疫也打過2劑AZ 研判是舊案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

趙少康「6碗豬肝湯萊劑超標」 毒理專家：終於說對1句話

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
中廣董事長趙少康在公投意見發表會稱「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標」。圖／截自直播影片
中廣董事長趙少康在公投意見發表會稱「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標」。圖／截自直播影片

中廣董事長趙少康日前在公投電視意見發表會指稱，「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標，許多孕婦可能坐月子時，都會被婆婆逼著喝下，就會超量」，引發爭議。毒理專家今在臉書認同此說法，「他終於說對一句話了」，但也表示吃豬肝沒問題，「關鍵在食用量」，孕婦每周食用以75至85公克為佳。

趙少康在公投電視意見發表會上指出，一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留就會超標，許多孕婦可能坐月子時會被婆婆逼喝，不少網友表示「這應該是惡婆婆的問題」。趙少康昨則反擊，婆婆願意關心媳婦、要她進補，當然是好婆婆，怎麼會叫媳婦喝湯就是惡婆婆？

毒理專家、中原大學生科系副教授招名威今表示，趙少康說有醫師說喝6大碗豬肝湯對孕婦不好，「很好，終於說對一句話了」，確實吃6大碗豬肝湯族群來說不好，但不好的原因「不是因為萊劑會不會超標，而是因為肝臟本身負責解毒，除了富含營養物外，可能也含其它對人體有害的物質」。

招名威說明，豬肝是豬體內最大解毒器官，各類有毒代謝產物都會經過肝臟，雖說只要豬是健康的，肝臟理論上也是健康的，就能把毒素排出去，減少毒素累積含量。豬肝富含維生素A及微量元素鐵、鋅、銅，且鮮嫩釋口，但食用前要確定，該豬隻本身是否健康，是否病死豬或其他豬隻會有的疾病。

肝臟是處理毒素的地方，相較其他器官來說，肝臟的負擔和藥物殘留確實會多一點，但豬肝也是補充鐵及維生素A等營養素的優質選擇，「吃6碗有沒有可能會讓鐵和維生素A過量，對健康不利？結論是，『吃豬肝沒問題，但食用量是關鍵』」。

他指出，根據醫學報導，成年人及嬰幼而都可放心吃，每周不要超過2次，嬰幼兒每次不超過20公克、成年人包含孕婦每周食用以75至85公克為佳，「請不要為了補血，就大量吃豬肝，甚至每一頓都吃，這是錯誤的」，這依然有維生素A、重金屬、膽固醇及動物藥物攝入過量的風險，會對身體造成傷害。

婆婆 孕婦 趙少康

延伸閱讀

臺灣選舉就像是一場盛大祭典！1996年以來七次「台灣總統選舉」

傅崐萁重返國民黨 趙少康：黨主席負責

買很多美國豬肉不含萊劑 趙少康：美國也會很高興啊

陳時中回應高端4劑「不然要怎麼樣」趙少康：你下台啦

相關新聞

獨／台大醫團隊聯手微軟揭祕：基因解釋6成新冠死亡

台大醫院提案探討「新冠肺炎宿主易感性基因」獲得微軟「AI for Health 」專案贊助，接軌全球運算資源與技術專家，...

台鐵員工內部鼓勵搭車買「愛孩票」 投機搭車查到再說

台鐵台東站員工日前疑在內部群組建議，同仁搭乘列車需佔座位時，不要買莒光號加價自強號方式，可以買4分之1票價的「愛孩票」上...

趙少康「6碗豬肝湯萊劑超標」 毒理專家：終於說對1句話

中廣董事長趙少康日前在公投電視意見發表會指稱，「一天喝6碗豬肝湯，萊劑殘留劑量就會超標，許多孕婦可能坐月子時，都會被婆婆...

台南廟宇打開塵封鐵櫃 竟發現日治時期珍貴資料

台南市文化局最近針對6間廟宇，整理廟方保存多年的文史資料，其中在安定區蘇厝長興宮久未開啟的鐵櫃中，找到日治時期的相關資料...

想嫁！網友熱議十大未婚帥氣YouTuber 阿滴搶進第9名

這年頭藝人不夠看，YouTuber才是新偶像！千萬不要小看他們的影響力，除了影片內容豐富有趣，時不時有異想天開的創意，還可以窺探各種不同的生活樣貌，難怪如此令人著迷～

高雄洲際酒店開幕 高雄旅宿業國際品牌加入重新洗牌

位於亞洲新灣區核心地點的高雄洲際酒店，今天舉行開幕儀式，由IHG洲際酒店集團品牌直接經營管理，與遠雄集團全台最高豪邸TH...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。