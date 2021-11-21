高雄洲際酒店開幕 高雄旅宿業國際品牌加入重新洗牌

位於亞洲新灣區核心地點的高雄洲際酒店，今天舉行開幕儀式，由IHG洲際酒店集團品牌直接經營管理，與遠雄集團全台最高豪邸THE ONE垂直共構。高雄旅宿業國際品牌加入洗牌呈現榮景，萬豪酒店去年底已插旗，未來還有日航飯店進駐，高雄國賓飯店也將重新打造五星級飯店加飯店式豪宅。

洲際酒店與高雄展覽館、流行音樂中心、圖書總館、電競館、駁二藝術特區等熱點為鄰。總經理羅嘉麒Robbert Manussen表示，集團看好高雄將轉型5G AIoT智慧城市的潛能，積極投資心力與資金，以創新的智慧型奢華酒店為定位，設置253間品牌經典的ArtDeco藝術裝飾風格客房，也期待透過國際級奢華旅宿品牌，讓世界驚豔高雄的精彩蛻變。

高雄市長陳其邁表示，高雄是非常好的投資戰略據點，高雄被紐約時報評選為52個這輩子最值得愛上的城市之一，南台灣有熱情的人民，也有多元包容的文化。對於這次的投資過程，市府提供單一窗口、一站式的服務，解決相關問題。

洲際酒店今天公開亮點數位光雕藝術裝置，由動畫設計團隊DKBK出來文化、金鐘獎最佳聲音設計獎得主林耿農及搖擺唱片工作室打造，以萬物之源、宇宙之海、四季和風、智慧城市4個章節，呈現高雄城市的過去和未來。

遠雄集團公共事務室副總經理楊舜欽表示，洲際飯店與遠雄集團豪邸THE ONE垂直共構，18樓至65樓為113、183坪豪宅，目前已銷售超過六成，均價約每坪50萬元。產業話題帶動了一波銷售，成交仍以自住客居多。

高雄市觀光局長周玲妏表示，高雄具陸海空地理交通優勢，加上台積電等高科技產業陸續的進駐設廠投資，具國際級城市規格，近年國際品牌酒店紛紛加入，先是2016年底開幕的英迪格酒店，去年底則有義聯集團投資的高雄萬豪酒店，現在有高雄洲際酒店重磅投資，未來還有「承億文旅高雄館」、「高雄日航酒店」進駐，可提升高雄在國際上的觀光發展。

隨著疫情趨緩，飯店住房率漸提升，擁有700個房間的萬豪酒店，平日住房約5成、周末假日9成，國慶連假期間更是天天客滿。萬豪酒店表示，飯店有10家不同風味的餐廳、兩座戶外禮堂、可容納兩千人的宴會廳，可以辦婚禮、商業展覽等多樣化的使用，受到高端市場顧客青睞。

高雄40年老字號國賓飯店表示，將攜手大陸建設、厚生公司進行合建、開發計畫，未來將以嶄新面貌呈現，除了保留國賓餐飲的口碑與優勢，也會重新定位VIP頂級套房服務的專業，打造出五星級飯店服務的豪宅，目標成為大高雄愛河畔最閃亮的國際新地標。預計2023年開幕的「高雄日航酒店」，為2棟共構開發建築物，設立空橋相互聯通，採複合式住宅、旅館經營。