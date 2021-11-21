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台鐵員工內部鼓勵搭車買「愛孩票」 投機搭車查到再說
台鐵台東站員工日前疑在內部群組建議，同仁搭乘列車需佔座位時，不要買莒光號加價自強號方式，可以買4分之1票價的「愛孩票」上車，遇列車長查票發現再私下處理，內部員工不滿這種鼓勵自己人投機行為，向本報檢舉，希望台鐵員工以身作則不要投機逃票。
台鐵內部對於這份檢舉相當保守，僅表示仍在調查，並說明有關反應乘車購票事宜，台鐵局重申員工購票及乘車，應依照相關規定辦理，另建議投訴人可將詳細內容，直接上報台鐵管理部門處理。
內部員工表示，身為台鐵主管、幹部、員工應該守法紀規定，怎麼會建議員工買「愛孩票」，遇到查票「再私下處理亅，這跟部分乘客搭車找機會逃票不是一樣意思，如果身為台鐵員工都想投機逃票，是不是告訴大家都可以這麼做，被查到了再說？
據了解，台鐵員工上下班，可以拿識別證免費搭車，如果非上下班則可享車種限制、優惠，若要選擇特定車種則必須加價，若被列車長驗票查到，將依規定補票。
另台鐵針對6至12歲孩童，且領有身心障礙手冊，提供結合孩童、愛心票「愛孩票」，票價僅全票4分之1，是台鐵最低價票種，臨櫃購票雖必須看證件，但現可透過超商系統購買、超商取票，該台鐵人員建議內部員工買愛孩票，等同鼓勵乘客投機低價搭車。
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