台南廟宇打開塵封鐵櫃 竟發現日治時期珍貴資料

台南市文化局最近針對6間廟宇，整理廟方保存多年的文史資料，其中在安定區蘇厝長興宮久未開啟的鐵櫃中，找到日治時期的相關資料，孔廟以成書院也保留自1970年代開始兩任總幹事手寫的記事本，可以說是40年來的大事紀，資料都相當珍貴，文化局將協助挑選其中珍貴的部分進行數位化進一步保存。

文化局表示，廟宇的建築空間常因日常使用所需而能得到較好的管理及維護，但與寺廟歷年民俗活動相關紙本文件、照片或影音資料，卻常因隨意堆放、人事更迭或者保存環境不佳，而被遺忘甚至損壞，很難有系統的盤整、保存與應用，今年因此從具有民俗文化資產身分的保存團體中選定6間廟宇，試辦「民俗保存者文件資源調查整飭計畫」，成果相當不錯。

文化局指出，其中蘇厝長興宮從久未開啟的鐵櫃內發現日治昭和年間線裝、手抄的舊帳簿，清楚記載百年前辦理醮典及神明慶典的各項開支、丁口錢（寺廟向民眾收取的公費），可幫助後人了解日治時期祭典的辦理狀況，極為珍貴。

安定區真護宮亦找出1960年代王醮的寫真相片，照片中的真護宮雖然是一間草寮，但王醮場面仍相當隆重、盛大，可見廟宇主事者及信徒們的虔誠用心。

安南區土城聖母廟則在地下書庫保存大量關於廟務、醮典的文件，最早可追溯至1960年代，深具保存研究價值。

安南區鹿耳門天后宮除保有自1980年代以後的大量媒體剪報、廟務資料，可清楚呈現當時鹿耳門媽遶境的盛況之外，本次更發現1990年代首次舉行送迎神祭典的儀式手繪圖原本。

安平區靈濟殿亦從庫房儲藏櫃中發現1960年代以來的紙本文件，包括收支、地目、早期鄉史書寫等重要資料等。

文化局文化資產管理處不僅協助整理這些廟內的文史資料，並在土城聖母廟、蘇厝長興宮舉辦2場次工作坊，輔導本市民俗保存團體瞭解文件盤點、分類、保存的重要性，以及應該具備的相關概念及基本技術。