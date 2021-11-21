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國際消化腫瘤醫學大會首度在台舉行 聚焦AI應用

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
第32屆國際消化外科腫瘤醫學會世界大會首度在台灣舉辦，大會主席、台大醫院消化外科權威林明燦發表開幕致詞。記者邱宜君／攝影
第32屆國際消化外科腫瘤醫學會世界大會首度在台灣舉辦，大會主席、台大醫院消化外科權威林明燦發表開幕致詞。記者邱宜君／攝影

台灣2020年最新十大癌症當中，消化系統相關癌症就占了一半，包括大腸癌、肝癌、胃癌、食道癌；有「癌王」之稱的胰臟癌也令人聞風色變。台灣豐富的治療經驗在國際間有目共睹，國際消化外科腫瘤醫學會的世界大會成立32年來，首度在台灣舉行，頂尖消化醫學內、外科及腫瘤專家齊聚一堂。

大會主席、台大醫院消化外科權威林明燦表示，今年主題為「人工智能(AI)」，內容涵蓋新興醫學人工智能、腫瘤治療、微創機器人手術、營養、治療、快速恢復等跨科合作的治療方式。

專精於消化內科的台大醫院院長吳明賢表示，人工智能是技術，但醫學是透過技術行善的科學，必須要仁心仁術，關鍵在融合，必須以病人為中心，跨科合作，目標在找出病人最適合的治療，而不是做醫師最擅長的治療。

吳明賢表示，十大癌症有五個都是消化系統癌，無論胃癌、大腸癌、肝癌、食道癌、胰臟癌，都是大家最害怕的疾病。在數十年來前仆後繼地努力下，台灣消化醫學不論內科、外科、腫瘤科，研究成果都很卓越，國際上有目共睹，有足夠的實力可以主辦世界大會。

完成亞洲第一對連體嬰分離手術的小兒外科名醫陳維昭、移植手術權威李伯皇都表示，人工智能的應用代表了當代醫學領域發展最快的領域，未來在胃腸疾病的應用，勢必將圍繞人工智能、大數據分析、生物信息學等現代技術，以及精準醫學的應用。

台大醫院胰臟外科臨床副教授楊卿堯表示，四年前爭取到舉辦這次大會，籌備歷時兩年多。後來遇到疫情不得不二度延期，終於辦成。台灣主辦這次大會，獲得美國、日本等友好國家的大力支持，協助台灣聯繫國外專家，也幫忙把台灣的學術成就推到國際舞台。

這次大會實體與會人數超過500人、視訊線上與會超過1000人，共有90國家各界菁英聚集，達到促進新知交流與醫學發展及認識台灣，擴展國際外交。

第32屆國際消化外科腫瘤醫學會世界大會首度在台灣舉辦，左起為醫師公會全聯會理事長邱泰源、台大醫院消化外科權威林明燦、台大醫院院長吳明賢。記者邱宜君／攝影
第32屆國際消化外科腫瘤醫學會世界大會首度在台灣舉辦，左起為醫師公會全聯會理事長邱泰源、台大醫院消化外科權威林明燦、台大醫院院長吳明賢。記者邱宜君／攝影

台大醫院 腫瘤 癌症

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