明起急凍最低13度全台有感 強度直逼冷氣團有望追雪

中央氣象局表示，明天東北季風增強「全台有感」且愈晚愈冷，這波冷空氣最強時間點為周二、周三清晨，北台灣最低下探至13度，其他地區也只有15度至17度，目前強度預估為東北季風，但也不排除會增為冷氣團強度。

針對這一波冷空氣降雪機率，氣象局預報員趙竑說，周一、周二水氣較多，如果氣溫搭配得當，西大武山、雪山等北台灣海拔3500公尺以上的山區將有望「追雪」。

趙竑表示，今天天氣穩定，除了東半部有短暫雨以外，其他地區為多雲到晴，各地氣溫偏暖約26度至30度；到了晚上鋒面通過、東北季風增強帶來冷空氣，氣溫明顯降低，水氣也增多。

明天開始北部、東北部明顯變冷，氣溫降低「全台有感」且愈晚愈冷，趙竑表示，這波冷空氣最強時間點預計為周二、周三清晨，北台灣最低溫約13、14度，中部、花蓮約15、16度，南台灣17、18度，沿海空曠地區或近山區平地氣溫可能更低；另外明天北部、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周二開始水氣趨緩。

趙竑說，周三、周四東北季風減弱，不過各地清晨感受仍較涼，水氣也增加，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，其他地區多雲時晴。

下波冷空氣將在周五、周六襲台，趙竑說，屆時東北季風又會增強，雖然強度不如這波明顯，但北部、東北部天氣仍較涼，也會有局部短暫雨。