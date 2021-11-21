快訊

超商發生砍人命案…遭勸導戴口罩不滿 桃園龜山男刺死超商男店員

季辛吉接受CNN專訪：我不認為中國未來10年會打台灣

明起急凍最低13度全台有感 強度直逼冷氣團有望追雪

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局表示，明天東北季風增強「全台有感」且愈晚愈冷。本報資料照片
中央氣象局表示，明天東北季風增強「全台有感」且愈晚愈冷。本報資料照片

中央氣象局表示，明天東北季風增強「全台有感」且愈晚愈冷，這波冷空氣最強時間點為周二、周三清晨，北台灣最低下探至13度，其他地區也只有15度至17度，目前強度預估為東北季風，但也不排除會增為冷氣團強度。

針對這一波冷空氣降雪機率，氣象局預報員趙竑說，周一、周二水氣較多，如果氣溫搭配得當，西大武山、雪山等北台灣海拔3500公尺以上的山區將有望「追雪」。

趙竑表示，今天天氣穩定，除了東半部有短暫雨以外，其他地區為多雲到晴，各地氣溫偏暖約26度至30度；到了晚上鋒面通過、東北季風增強帶來冷空氣，氣溫明顯降低，水氣也增多。

明天開始北部、東北部明顯變冷，氣溫降低「全台有感」且愈晚愈冷，趙竑表示，這波冷空氣最強時間點預計為周二、周三清晨，北台灣最低溫約13、14度，中部、花蓮約15、16度，南台灣17、18度，沿海空曠地區或近山區平地氣溫可能更低；另外明天北部、東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，周二開始水氣趨緩。

趙竑說，周三、周四東北季風減弱，不過各地清晨感受仍較涼，水氣也增加，北部、東半部地區及中部山區有短暫雨，其他地區多雲時晴。

下波冷空氣將在周五、周六襲台，趙竑說，屆時東北季風又會增強，雖然強度不如這波明顯，但北部、東北部天氣仍較涼，也會有局部短暫雨。

東北季風 氣象局 天氣動態

延伸閱讀

深夜開始鋒面到！ 彭啟明：轉濕冷陰雨 周一溫度大跌

即將變天！ 鄭明典：將快速降溫 全台顯著有感

明天氣溫陡降！ 吳德榮：明晚至周二清晨最冷

「全台都很冷」下周一準冷氣團襲！低溫探13度 雪山有望降雪

相關新聞

明起急凍最低13度全台有感 強度直逼冷氣團有望追雪

中央氣象局表示，明天東北季風增強「全台有感」且愈晚愈冷，這波冷空氣最強時間點為周二、周三清晨，北台灣最低下探至13度，其...

明天氣溫陡降！ 吳德榮：明晚至周二清晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，...

阿里山夢幻美景 夕照彩霞雲海同時出現出大景遊客驚喜

入冬，東北季風影響，日夜溫差大，海拔逾2千公尺的嘉義縣阿里山出大景，夕照彩霞雲海同時出現，遊客驚呼連連，生態觀察家暨攝影...

藥品、慢籤…健保擬漲部分負擔

依現行健保費率，健保安全準備金明年底可能不足一個月，健保會上周五提出費率建議方案，月底將報衛福部再轉政院核定，外界憂健保...

成骨不全 「玻璃娃娃」忍痛也要拉琴

十一歲的符蓉去年跌倒，用右手支撐身體，右前臂尺骨從中直接斷兩截。醫師認為不對勁，要求符家四口做基因檢測，結果有三人罹患成...

影／萬金石馬拉松爭霸 印帝爭三連霸失利 黑色閃電奪冠

2021新北市萬金石馬拉松今晨開跑，最後由來自台中的「黑色閃電」蔣介文贏得冠軍，3萬元美金獎金落袋。爭取萬金石三連霸的金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。