深夜開始鋒面到！ 彭啟明：轉溼冷陰雨 周一溫度大跌

今天白天好天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，深夜開始鋒面到轉濕冷陰雨，北部先開始，然後周一降溫，溫度大跌，注意這波的變化。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，今天台灣附近的風速普遍較弱，且位於類似鋒前的環境，整體溫度還會再上升，各地高溫都可來到28-30度，午後山區有局部零星短暫雨，平地大致是多雲到晴的天氣，晚間隨著鋒面尾端接近，中北部雲量增多，也開始有些短暫雨的機會。

柯聿寧說，明天晨間至上午受到鋒面尾端掠過、東北季風明顯增強影響，中北部將有一波較大雨勢，尤其是在北海岸至東北角一帶，鋒面掠過後轉為持續性的降雨，沿海空曠地區風浪劇增，中北部在陰雨天氣及風速大的狀況下體感溫度明顯偏低，低溫將降至14-15度，局部沿海、空曠地區可再降2度左右。

他說，南部明天午後也會開始降溫，這波冷空氣較強，有機會達到冷氣團的等級，到了夜間南部平地低溫也可降至16-17度，也要留意溫度變化。

柯聿寧說，周二持續受冷空氣影響，加上華南仍有些水氣通過台灣，轉乾的程度有限，上半天中北部雲量偏多，3000公尺以上的高山地區若溫度與水氣配合，有一點固態降水的機會，整體來說降雪的條件不算好，但有路面結冰機率。

柯聿寧表示，西半部平地周二下半天到周三清晨雲量減少，有局部較明顯的輻射冷卻作用出現，空曠地區最低溫仍有機會降到12度左右。

柯聿寧說，周三至周四冷空氣減弱，風向由東北轉東北東風，各地溫度回升，不過在東、南方有雲系北上，周三晚間台灣上空雲量增多，中南部、東半部有局部降雨機會，下個周末東半部在水氣偏多、東北風至高壓迴流帶來的偏東風影響，有局部短時較大雨勢機率，尤其是在宜花、東北角地區，目前距離時間還有5-6天，未來幾天可再觀察趨勢有無變化。