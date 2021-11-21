想嫁！網友熱議十大未婚帥氣YouTuber 阿滴搶進第9名

這位我老公！

這年頭藝人不夠看，YouTuber才是新偶像！千萬不要小看他們的影響力，除了影片內容豐富有趣，時不時有異想天開的創意，還可以窺探各種不同的生活樣貌，難怪如此令人著迷～

最強的是，還有不少YouTuber是靠著帥氣魅力、知性氣質、幽默圈粉等特質，帥到吸粉無數，讓粉絲為他們爭寵，不只影片天天看，還要宣示「這我老公」、「好想嫁給他」！

今天DailyView網路溫度計就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友熱議想嫁、想過夜（？）的帥氣YouTuber，放心放心，這些優質天菜大多還可以活標（XD），各位仰慕者們都還有機會der～

image source:twgreatdaily

No.10 酷炫（莊堯宣）

頻道：WACKYBOYS 反骨男孩、酷炫老師

「反骨男孩」團長酷炫是許多女孩們眼中的天菜，獨特穿衣品味配嫩嫩跩臉，摘掉眼鏡後帥出新高度，還被稱是「小汪東城」。

不吝展現自己、點子多到不行的酷炫，有網友推薦他是「可以在韓國直接出道那種等級」。壞壞痞帥的風格，吸引不少粉絲主動大喊想獻身啦！

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No.9 阿滴

頻道：阿滴英文

著他疼愛妹妹的模樣，阿滴絕對是全台女孩最想擁有的夢幻哥哥，斯文外型、才華洋溢，重點是個性認真又有反差萌的魅力，還是可愛暖男一枚～整個就是動漫中走出來的雪兔哥！

還有人說如果是他的學生，英文一定通通一百分，怎麼會有這麼帥又這麼會教的英文老師～要是當男友就太好了。

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No.8 Ru儒哥

頻道：Ru儒哥

以惡搞妹妹系列走紅的Ru儒哥，不只妹妹的美貌受到歡迎，儒哥精實的身材加上外顯的雙眼皮，更是網友眼中的一塊寶。

比女孩還白嫩的皮膚、小巧的臉蛋，讓他扮起女裝，火辣魅力可不輸妹妹，清秀又帶點調皮男孩的氣質，像是校園中的風雲人物，帥氣發光到不行～團體C位非他莫屬！

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image source: Ru儒哥FB

NO.7 視網膜

頻道：眼球中央電視台

我大官媒央視主播「視網膜」，同時具有知性與呆萌的特色，學霸實力、讓人懷孕的聲線妥妥加分，和可愛女兒柴犬柚子的互動，更是經常讓粉絲們嗨到最高潮～

近期順利結束金鐘獎主持工作的視網膜，年紀輕輕就擔任電視台主播、大型典禮主持人，超狂的膽識與實力征服眾人，就算到金鐘後台幫他狂喝16杯香菜汁都願意！



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NO.6 蔡哥

頻道：蔡哥

「冷笑話烙賽大王」蔡哥也是經常在Dcard被討論的YouTuber，有粉絲大推蔡哥幽默可愛，稱讚他越看越帥，性格體貼溫暖、雖然有點直男，但也能跟女生相處融洽。

平時有自己的幽默風格，看起來超好相處的蔡哥，在YouTuber圈廣交朋友，在樂團《七月半》談起吉他來，讓粉絲心動大推「有才華又陽光」，內行的絕對不可錯過！

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No.5 哲哲（黃雍哲）

頻道：黃氏兄弟、哲哲日常

YouTuber界可愛兄弟檔中的哲哲上榜了！比起弟弟瑋瑋，哲哲更帶點cool風的冷都男氛圍，在他稚嫩清秀的外表下，可是有著線條分明的八塊肌，這反差有點狂啊！

不只IG上多張曬肌照，日前走鐘獎西裝V領大開到肚臍，隱約露肉的神祕感，網友都高喊「脫掉」，哲哲可鹽可甜的外型頗具特色，收服許多少男少女的心。

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image source: 哲哲IG

No.4 Joeman

頻道：Joeman

以開箱各種豪奢房、車聞名的Joeman，減肥狂剷12公斤簡直像施了魔法，圓潤O臉變尖挺V臉，讓網友差點認不出來，帥度更是直線飆升。

超勵志的科技宅激瘦變「筋肉人」，配上流利口才、知識內涵，以及年收破千萬超狂身價，堪稱新一代「高富帥」，想原地結婚的粉絲也是排隊等待中啊～



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No.3 阿傑（RJ、廉傑克曼）

頻道：RJ廉傑克曼

有YouTuber界「藍正龍」之稱的「廉傑克曼」阿傑，可以說是不少PTT鄉民、Dcard網友認證金價帥的YouTuber之一。

濃黑眉毛、深邃五官，加上長髮小鬍子的不羈形象，阿傑走出屬於自己的本土「好師」帥男之路，直擊妹子們的少女心～只要他一笑，就有網友說「已排卵」，讓粉絲笑稱他是女孩們最好的「調經男神」！

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No.2 阿神

頻道：阿神

打遊戲你不能不知道的實況主「阿神」也上榜啦！圓圓的大眼鏡是標配，加上白皙皮膚、韓系單眼皮小眼睛，愛笑的他感覺就像鄰家大哥哥般親切、好相處，讓粉絲狂嗑他的「笑眼萌」。

看他玩遊戲玩成神，認真做一件事的男人真的帥！先前他受邀登上雜誌封面，筆挺西裝正式中又帶點俏皮，讓不少網友大讚「血量已耗盡」、「阿神好帥好可愛」、「帥到掉渣」～

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image source: CAPSULE公司官網

No.1 77老大

頻道：77老大

各位觀眾！第一名來了！網友公認全台最帥YouTuber就是我們的77老大啦～中醫師出身的他，講話幽默風趣，有點粗曠的小鬍子、深邃如海的眼睛，被封為「Youtuber界臉蛋天才」。

77老大的帥，就在於他有著痞痞的魅力，又不失大叔的成熟穩重，說話聲音也很好聽，讓迷妹們心動不已，更不用說他那偶爾露出的隱藏精壯身材，歐某某，想嫁請先到後面領號碼牌謝謝！



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年11月19日至2021年11月18日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『未婚帥氣的男YouTuber』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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