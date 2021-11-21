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影／比賽前一晚爆肯亞選手確診 萬金石馬拉松如期開跑

汙染累積 西部能見度較差 明冷氣團南下注意揚塵

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
西半部今天風速偏弱，是汙染容易累積的大氣環境，能見度也受到影響。記者王慧瑛／攝影
西半部今天風速偏弱，是汙染容易累積的大氣環境，能見度也受到影響。記者王慧瑛／攝影

高雄市環保局今天發布的「空品早報」，上午7時許，高雄市戶外空氣品質標（AQI）皆為「普通」等級。今天是偏東風吹向台灣，西半部由於風速偏弱，是汙染容易累積的大氣環境，根據上午7時的監測結果顯示，中南部的PM2.5濃度稍高，AQI多半為普通，局部地區數值接近100，能見度也受到些許影響。

今天上半天高雄市境內趨於靜風，擴散條件較差，受PM2.5影響，AQI為普通為主，局部地區數值可能接近100。下半天受臭氧接續影響，AQI為普通為主，局部區域可能達到「橘色提醒」，敏感族群要稍減少戶外劇烈運動。

為降低空汙壓力，興達發電廠今年10月1日起，2部機組環保停機、2部機組降載，室外煤場煤炭堆置量較平時堆置量減少75%，明天受到冷氣團南下影響，各地風力明顯增大，擴散條件雖轉好，但必須注意揚塵。

高雄市 PM2.5 冷氣團

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