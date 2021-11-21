睽違1年8個月國際賽事登場 萬金石馬拉松警高規格維安

2021新北市萬金石馬拉松今早從翡翠灣開跑，面對睽違1年8個月的國際大型賽事，新北市警局與轄區金山警分局採取高規格部署，維護會場及交通安全。

金萬石馬拉松上午6點30分由新北市長侯友宜鳴槍起咆，新北市警局長黃宗仁表示，這場賽事等級提升為國際級，會場維安採取最高標準規畫，確保不讓任何意外發生。

新北市警局這次共動員820名警民力陸空總動員，除了出動保安大隊霹靂小組反恐等級維安、刑大警犬隊防爆及偵蒐，更派出無人機隊對於空域進行維安監控，針對會場及周邊進行「滴水不漏」的交管維安，讓所有選手都能在最安全的環境下參賽。

侯友宜賽前到新北市警局犯罪預防宣導攤位慰勞同仁，看到刑大警犬隊5隻認真執勤的警犬，特別上前「打招呼」，還詢問訓犬員這幾隻警犬是否有升官？圍觀者聽了不禁哈哈大笑。

警方表示，清晨天還沒亮，新北市警局各分局支援的刑警就與警犬隊在會場偵蒐進行場檢，各路口也派出員警進行交通管制，不讓車輛闖入，會場周邊制高點另有員警架設攝影機監控場內動靜。