一床厚棉被 感動美籍藝人賈斯汀來台圓夢

來自美國的藝人賈斯汀將台灣看成人生第二個家，日前他在移民署邀請下，參加11月份新住民家庭教育及法令宣導活動，除邀請初次來台的新住民朋友一同參與，賈斯汀也現身分享初次來台奮鬥的過程。

賈斯汀（Justin Caleb Cooper）說，他到台灣讀大學到愛上這裡，後來決定留台並進軍演藝界發展，其中最令他動心的是「台灣最美的風景是人心」。他說，台灣冬季天氣濕冷，穿好幾件外套都無法入睡，友人即時送來體貼的厚棉被，讓他非常感恩，「身體、心裡都暖暖的」！賈斯汀希望透過螢光幕介紹台灣，讓世界看見他在台灣築夢的美好。

11月25日是西洋感恩節，節日來臨前夕，移民署北區事務大隊台北市服務站，舉辦11月份新住民家庭教育及法令宣導活動，賈斯汀分享來台奮鬥過程，並分享小時候在美國過感恩節的習俗，他與大家一起做感恩節火雞吊飾時，有感而發地說，非常感恩台灣人對他的好。

賈斯汀透露，早年住新北投，冬天超級濕冷，他原本認為自己可以撐過去，沒想到差點生病，當時友人拿來一個好大好厚的棉被，說要「送給我」，讓人感到很感動也很神奇，因為「我都沒有跟別人講這件事」，沒想到台灣人就是那麼體貼，會雪中送炭「照顧我這個外國人」，他說這不就是當初英國人飄洋過海到美國，受到印地安人照顧的感恩節精神嗎？

北市服務站蘇慧雯主任表示，外國朋友來台奮鬥，不論來自何方，在台灣溫暖的人情加持下，都能找到適合自己舞台發光發熱，「外來人士在台生活諮詢服務熱線」0800-024-111服務範圍包括簽證、居留、入出境、工作、教育、稅務、醫療、健保、育兒、安全、住宅、交通、公共事業、宗教、生活、緊急聯絡等16項服務，廣泛且生活化能切合外國朋友日常生活需求。歡迎來自世界各地的朋友前來台灣築夢，實現自己的夢想。

賈斯汀小檔案：