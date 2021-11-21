明天氣溫陡降！ 吳德榮：明晚至周二清晨最冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天暖熱早晚涼，日夜溫差大。北部18至30度，中部19至32度，南部20至32度，東部19至31度。

明天鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物。明晚至周二清晨，氣溫已降至最低點。周二下午起漸轉乾冷，持續至周四清晨。

他表示，冷空氣強度略微修弱，影響時間也調短；明晚至周二清晨，北台灣平地最低氣溫約可降至12度；下周三、周四清晨，竹、苗平地因另有強輻射冷卻加成，最低氣溫仍可降至11、12度左右。

吳德榮說，至於台北氣象局的最低氣溫將出現在明晚至周二清晨，大約可降至14或15度左右，能否符合大陸冷氣團定義，需再觀察。

周四冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，南方有水氣移入，東半部有局部雨，南部亦有局部短暫雨。周五、周六另一小股東北季風南下，氣溫略降，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨，西半部晴時多雲。