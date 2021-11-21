基隆救治偽虎鯨漸入佳境1天吃10公斤小魚 命名結果出爐

在宜蘭蘇澳擱淺的小偽虎鯨，被送到基隆八斗子救援站救治今天進行第四天，一天已能吃三餐，可吃8到10公斤小魚。中華鯨豚協會舉行命名投票，今晚以「亮鯨鯨」最獲網友歡迎，按讚數最多勝出。

命名活動很受網友歡迎，有人取名小隆隆、小圍巾、藍圍巾等，有數十個不同名字。中華鯨豚協會指出，偽虎鯨正式取名為亮鯨鯨，因為到今天晚上7點截止，留言讚數最多的名字為「亮鯨鯨」，非常感謝大家踴躍參與提名和投票。

協會今天表示，購買了全台「最長」的內視鏡設備，長達330公分，胃鏡檢查確認胃內有食糜，表示胃的消化功能正常。且胃內無潰瘍，餵食的時候有嘗試放手讓動物追食，動物展現出有追食的意願，這是好現象，但游泳能力不佳，因此會持續執行帶游運動等復健工作，大家一起為亮鯨鯨加油。