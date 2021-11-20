冷氣團來襲下周天氣驟降 毛毯火鍋生意熱賣

下周一準冷氣團來襲！低溫將下探13度！ 中央氣象局表示，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。冷空氣將持續影響到下周三，真正天氣轉穩要到下周五。 大台北區今天氣溫已顯溼冷，街上民眾已感受冷氣團來襲前兆，商家趁勢推出小毛毯等保暖被服寢具用品，火鍋店前等候顧客衆多，天氣越冷生意越大賣。下周一準冷氣團來襲，低溫將下探13度，中央氣象局表示，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨。大台北區今天氣溫已顯溼冷，街上民眾已感受冷氣團來襲前兆。記者林俊／攝影下周一準冷氣團來襲！低溫下探13度，中央氣象局表示，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。大台北區今天氣溫已顯溼冷，民眾上街毛衣、外套禦寒。記者林俊良／攝影下周一準冷氣團來襲！低溫下探13度，中央氣象局表示，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。大台北區今天氣溫已顯溼冷。記者林俊良／攝影下周一準冷氣團來襲！低溫下探13度，冷空氣將持續影響到下周三，大台北區今天氣溫已顯溼冷，街上民眾已感受冷氣團來襲前兆，火鍋店前等候顧客衆多，天氣越冷生意越大賣。記者林俊良／攝影下周一準冷氣團來襲！低溫下探13度，冷空氣將持續影響到下周三，大台北區今天氣溫已顯溼冷，街上民眾已感受冷氣團來襲前兆，火鍋店前等候顧客衆多，天氣越冷生意越大賣。記者林俊良／攝影下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。大台北區今天氣溫已顯溼冷。記者林俊良／攝影 冷氣團 低溫
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