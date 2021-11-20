冷氣團來襲下周天氣驟降 毛毯火鍋生意熱賣

下周一準冷氣團來襲！低溫將下探13度！

中央氣象局表示，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。冷空氣將持續影響到下周三，真正天氣轉穩要到下周五。