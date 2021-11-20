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豪宅主打「無懼極端氣候」 侯俊吉嘆：別傻了

聯合報 / 記者許詩愷／台北即時報導

大螢幕上投影打出建商的豪宅廣告：「無懼極端氣候及強震」，台灣青年氣候聯盟（TWYCC）執行長侯俊吉說：「住進豪宅躲得過極端氣候嗎？別傻了！」對照世界各地躲不過天災的「氣候難民」，例如國土即將滅頂的吉里巴斯、北極圈以狩獵為生的紐因特人只能放棄文化移居，氣候危機彰顯了國家、階級間的貧富差距。

當今前十名碳排國的排放量佔了全球七成，都是經濟強權。侯俊吉今於願景工程基金會「氣候危機行動論壇」指出，已開發國家累積溫室氣體，全球同受其害；地形較不適人居，或發展有限的未開發國家，「卻往往是最快面對後果，也最沒有恢復力的人」，這現象非常不公平。

「前人碳排，未來出生的小朋友卻要承擔氣候變遷！」侯俊吉說，TWYCC連兩年在台灣發起氣候遊行，也多次參加聯合國氣候變遷大會。

侯俊吉表示，為達成淨零，「減緩」與「調適」兩原則缺一不可。減緩意指找出適當的路徑，讓排碳逐年遞減，「這並非理想值，而是必須做到的基本目標」。至於調適，則是培養與災害共存的韌性，讓人事物不至於發生無法挽回的巨大損失。

政策可促使生產者減碳，但吸引全民參與，仍須靠教育潛移默化。TWYCC也前往各級學校倡議，讓下一代認識氣候變遷的危機與風險。侯俊吉期待，在學童心中埋下種子，當他們長大，在各行各業開花時，就能以專業職能回饋自然。

TWYCC理事長張寒瑋日前赴英國格拉斯哥參加本屆氣候大會（COP26）。她以預錄影片分享COP26經驗，每一天必須快篩，「這是我們參加過最艱辛的一次COP大會」。且台灣並非聯合國會員，只能參與周遭會議，各政府單位與民間業者、組織絞盡腦汁爭取國際交流。

如TWYCC加入了青年氣候大會（COY），開設工作坊課程、插畫展覽。張寒瑋舉例，他們設計一套糧食危機題目，邀請各國青年扮演政府、農民、消費者等關係人，為解決問題集思廣益。

COP26會期兩周，張寒瑋參與了Fridays For Future（周五氣候大罷課）遊行，萬人湧上格拉斯哥街頭，「很多學生直接穿著制服上街，這景象在台灣幾乎看不到。」台灣的氣候遊行仍必須在周末、也沒有人穿制服。張寒瑋說，收穫滿滿回台後，繼續推動時代巨輪，讓更多台灣學子接觸攸關自身未來的氣候議題。

氣候變遷 青年 COP26

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