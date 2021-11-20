「只有一個地球」 陳長文：半世紀過去 地球竟將毀滅

1972年聯合國人類環境會議上，兩位學者發表《只有一個地球》一書，敲醒了環保運動警鐘。當時理律法律事務所資深合夥人陳長文還是位留學生，他笑說，「那時翻了報紙，我沒有當作一回事」；豈知半世紀過去，人類排放溫室氣體造成的災害，已讓地球面臨滅絕。

聯合國氣候變遷大會（COP26）甫落幕，減碳降溫成當代最大挑戰，法律能在環保中扮演什麼角色？陳長文今出席願景工程基金會與理律法律事務所共同主辦的「氣候危機行動論壇」，他呼籲「相信科學，以科學提出方案，尊重法治，推動改變」是達到減碳目標的核心。

不過COP26完成的《格拉斯哥協定》因國際角力打了折扣，政治仍是牽動政策的重要關鍵。陳長文列舉，以美國為例，共和、民主兩黨總統對減碳承諾相互取消；柯林頓簽署《京都議定書》，被其後的小布希推翻；歐巴馬加入《巴黎協議》，川普上任強硬退出。拜登當選當天又宣布重返巴黎協議 ，「以台灣來講，我們的民主也還有很多地方需要微調。」台灣三次政黨輪替，會不會有美國政策變化的問題？陳長文期盼，台灣盡快建立穩定的能源與減碳政策。

陳長文強調，近三十年間完成的《聯合國氣候變化綱要公約》、《京都議定書》、《巴黎協議》等，皆屬於絕對法（Jus Cogens），即使台灣非聯合國會員，仍有責任遵守。

但是，光遵守還遠遠不夠。陳長文認為，政府應追溯2009年將聯合國人權兩公約「內國法化」的經驗，將氣候變遷相關國際條文都納入未來目標。例如編列氣候災難援外基金、協助開發中國家發展淨零碳排等。

「法律非常重要，有專門的條文，才能促成國家、企業、民眾遵守。」陳長文舉例，《憲法》增修條文第十條，便明確定義經濟發展與環境保護必須兼顧。他主張，政府應詳細盤點法規，從最高位階的憲法到環境基本法，再到地方自治規定等，讓法律具有彈性與韌性，才能面對瞬息萬變的氣候危機未來。

陳長文也主張，人民應有檢視國家執行氣候政策的權利，除明定2050年淨零碳排的具體路徑與碳定價等，還要建置訴訟機制，確保人民遇上氣候災害，有方法監督與求償，甚至設立「氣候變遷專責法院」。

前環保署長魏國彥日前投書《聯合報》，文中形容「火是人類的福分與武器」，烹飪取暖，工業發展，也造成全球暖化，「阿拉斯加的森林焚毀，森林裡的動物一起陪葬」。。他寫道，「我們是過程，我們也是終點；墓誌銘這樣寫著：『我們愛地球，但是，地球容不下我們』。陳長文說，他讀後非常感慨。

陳長文指出，目前距離2050淨零碳排僅剩三十年，眼下的壯年世代，屆時也將邁入六十大關，「我們要做的事情還很多」。他說，像他這樣老一代看不到未來的卅年了，但現在努力是為過往的高碳排「贖罪」；如果各國不全力以赴，相信科學、由法治落實、排除意識型態，如果不能用對的方法解決氣候災難，「我們就對不起今年出生的小嬰兒，他們會沒有未來」。