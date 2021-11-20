氣候危機沒有局外人 陳冲：拚減碳 希望對得起下一代

願景工程基金會董事長陳冲今天指出，氣候危機是世界級的問題，沒有人是局外人；在他看來，近年的關鍵字是「碳」，這是氣候變遷問題的焦點。最快2023年，歐盟就會開始徵收碳關稅，高碳排、不使用潔淨能源的國家，對外貿易時將付出很高的成本，「台灣是出口導向國家，碳關稅對於國家經濟體系的運作，會造成很沉重的影響。」

陳冲今天出席願景工程基金會與理律法律事務所共同主辦的「氣候危機行動論壇」，這是願景工程基金會成立後第一場公開活動，邀請六都正副首長、學界、民間組織與青年代表，由COP26「格拉斯哥協定」的談判結果，進一步檢視台灣的淨零路徑。陳冲指出，讓台灣更好，一直是願景工程努力的目標，成立十年的願景工程轉型為財團法人基金會，透過「公共化」邀請更多人參與「讓改變發生」的計畫。

陳冲說，過去這一年，另一個國際間頻繁出現的名詞是「永續」（sustainability），永續是大家共同關切的目標，在COP26，美國、英國、加拿大、中國等逾百個國家領袖承諾，2030年不再濫伐原始森林；美國、歐盟也承諾減少甲烷排放量；2015年的巴黎協議就提到的全球碳交易市場，也終於在今年訂下架構，由國際談判的過程，可見氣候異常的問題非常急迫，而人們的努力還是有些成果。

他說，「聯合國氣候峰會」產出的文件，所用的字彙不斷變化，從1997年的京都議定書（Kyoto Protocol）、2015年的巴黎協議（​​Paris Agreement），Protocol改到Agreement，今年則是格拉斯哥氣候協定（Glasgow Climate Pact），對用字的斟酌也看出國際間的角力。

從歷年成果來看，國際間對於氣候公約的落實不多，今年的國際談判結果也差強人意。在中國與印度積極要求之下，「未使用碳捕捉技術的燃煤發電」，從「分階段淘汰」（phase out）改為力度較低的「分階段削減」（phase down）。

陳冲說，各國政府還是對經濟瞻前顧後，減碳成效不足，這是公民團體對COP26不滿的原因；尤其太平洋島國，面對全球暖化有全國滅頂海下的深刻焦慮。

陳冲說，「永續」一直是願景工程的終極目標，是困難但可及的目標，「因為我們期待人類有更好的未來，也希望對得起下一代」。