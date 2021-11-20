藝述台灣 國父紀念館作品展南美館開幕

台南市美術館與國父紀念館合辦的「藝述台灣－2021國立國父紀念館館藏作品展」，今天在台南市美術館1館開幕，展出國館近70件館藏作品，也讓人回顧國館開館近50年的歲月。

台南市美術館今天發布新聞稿指出，在國父紀念館50週年館慶前，「藝述台灣－2021國立國父紀念館館藏作品展」在南美1館開幕，展出國館近現代水墨、書法、印譜、水彩、油畫、版畫、藏書票等藝壇名家作品，細說「中山文藝獎」發展及戰爭時局動盪下名家作品的背後故事，展期至明年3月。

國館在南美1館的作品展，以「藝述南台」、「渡海來台前輩藝術家」、「國父紀念館特色典藏」為題，精選台南籍和南台灣藝術家作品，並搭配「藝術傳燈」、「文人酬應」、「以藝抒懷－渡海前輩創作」及「戰火下的藝術傳承」等專題，展陳近70件典藏作品，以多元主題讓南台灣民眾回顧近50年來國父紀念館和台灣藝壇的片段歷史，並連結和台南關係密切的藝術脈絡。

南美館指出，這次展覽重點展品「松柏同春」，由黃君璧、張大千、葉公超、劉延濤、高逸鴻、金勤伯、胡克敏、傅狷夫、姚夢谷、季康、陳丹誠及陳子和等12名書畫名家於民國68年合繪，寬約360公分，高約143公分，是國父紀念館館藏作品中極具特色的典藏品之一，這些大師級書畫家的合繪作品，過往未曾出館展覽。

南美館表示，國父紀念館「中山文藝獎」已成為「藝文推廣」重要搖籃，見證近50年來台灣現代美術發展景況，許多前輩大師曾在國館辦展，後起青壯輩也在展場中獲得啟發及學習精進，開展藝術之路。「藝述台灣－2021國立國父紀念館館藏作品展」將讓民眾欣賞曾經參與紀錄國館發展成長的每一階段藝術家作品。