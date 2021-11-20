桃園工業區產值勝竹科 碳排8年降13%是怎麼做到的？

桃園市有33個工業區和11處工商綜合區，副市長李憲明說，這些工業區年產值將近3兆，比新竹科園區的2兆還多，分析全市碳排最多的是工業使用，高達7成2，其次是運輸14%和住宅13%，不過從2014年桃園市升格至今，做了許多減碳的努力，碳排減少13.74%。

由願景工程基金會、理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇，上午邀六都市長分享因應氣候變遷的地方治理成果及對策。

李憲明說，桃園工業區非常多，這是為國家經濟必須擔負的責任，但因應氣候變遷，桃園市的淨零策略從2019年4月啟動，市長鄭文燦宣布把SDGs作為市政規畫目標，今年5月市府成立永續會，11月的COP26氣候峰會，桃園也派員參加，展現追求2050淨零目標的決心。

李憲明表示，桃園的淨零策略包含五大項，包含發展再生能源、工業燃料轉型、發展綠色運輸網路、推動智慧城市、植樹造林固碳。

在發展再生能源方面，2018年成立綠能專案推動辦公室，累積638MW裝置容量的再生能源，北台灣最多，每年可產出12.8億度綠電，每年減碳65.1萬公噸；桃園也有全國第一座生質能中心，預期發電效率28%，比焚化爐還高，創造市府18億元收益。

工業燃料轉型，桃園生煤許可385萬噸，輔導大宗生煤使用的企業改用固體再生燃料，逐步走向零煤，並推動智慧城市，包括全面汰換智能LED路燈，結合空氣品質感測器，已更換16萬盞智能LED路燈，電費減少1.53億元；也輔導與補助帶動住商節電。

建置大眾綠色運輸路網方面，除了要打造環狀捷運路網，也盡力拉抬電動機車數量，目前電動機車數量達78,245輛，成長近10倍，市占率6%，全國雙料冠軍。另外，桃園也是物流的大宗，占全國六成以上，現有1800家物流業者，未來會達到2500家，設置六個生態物流示範區，有低碳車隊有綠電。桃市府並要在3年內種60萬棵樹，防災上改善淹水面積70公頃。