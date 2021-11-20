快訊

原物料大漲...星巴克也賠錢！統一掛保證：暫無漲價計畫

新冠「零號病人」找到了？ 美研究：應是華南市場女攤販

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園工業區產值勝竹科 碳排8年降13%是怎麼做到的？

聯合報 / 記者吳淑君鄭朝陽／台北即時報導

桃園市有33個工業區和11處工商綜合區，副市長李憲明說，這些工業區年產值將近3兆，比新竹科園區的2兆還多，分析全市碳排最多的是工業使用，高達7成2，其次是運輸14%和住宅13%，不過從2014年桃園市升格至今，做了許多減碳的努力，碳排減少13.74%。

由願景工程基金會、理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇，上午邀六都市長分享因應氣候變遷的地方治理成果及對策。

李憲明說，桃園工業區非常多，這是為國家經濟必須擔負的責任，但因應氣候變遷，桃園市的淨零策略從2019年4月啟動，市長鄭文燦宣布把SDGs作為市政規畫目標，今年5月市府成立永續會，11月的COP26氣候峰會，桃園也派員參加，展現追求2050淨零目標的決心。

李憲明表示，桃園的淨零策略包含五大項，包含發展再生能源、工業燃料轉型、發展綠色運輸網路、推動智慧城市、植樹造林固碳。

在發展再生能源方面，2018年成立綠能專案推動辦公室，累積638MW裝置容量的再生能源，北台灣最多，每年可產出12.8億度綠電，每年減碳65.1萬公噸；桃園也有全國第一座生質能中心，預期發電效率28%，比焚化爐還高，創造市府18億元收益。

工業燃料轉型，桃園生煤許可385萬噸，輔導大宗生煤使用的企業改用固體再生燃料，逐步走向零煤，並推動智慧城市，包括全面汰換智能LED路燈，結合空氣品質感測器，已更換16萬盞智能LED路燈，電費減少1.53億元；也輔導與補助帶動住商節電。

建置大眾綠色運輸路網方面，除了要打造環狀捷運路網，也盡力拉抬電動機車數量，目前電動機車數量達78,245輛，成長近10倍，市占率6%，全國雙料冠軍。另外，桃園也是物流的大宗，占全國六成以上，現有1800家物流業者，未來會達到2500家，設置六個生態物流示範區，有低碳車隊有綠電。桃市府並要在3年內種60萬棵樹，防災上改善淹水面積70公頃。

桃園 再生能源

延伸閱讀

桃園仙草花節今開幕 農事體驗活動供參與下周紫爆

柯文哲：台灣缺綠電 藍綠卻還在爭論傳統能源

搶拍紫色花瀑！全台4大「蒜香藤花廊」　不只新北泰山，苗栗、桃園也有秘境

邀使節團參訪桃園是與賴清德較勁？鄭文燦4個字回應

相關新聞

「全台都很冷」下周一準冷氣團襲！低溫探13度 雪山有望降雪

把握周末好天氣。中央氣象局說，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，「變化很大」、「全台都很冷」，最冷時間點落...

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為...

山友嫌排雲山莊「飯沒熟湯不熱」掀網論戰 玉管處回應：要盡快完食

高山因交通不便，除非自行料理飲食，否則通常僅有山莊料理可選擇。有山友近期發文抱怨排雲山莊的餐點，指稱飯沒熟、肉和湯都不熱，直指與檜谷、嘉明湖的山莊料理相差甚遠。貼文一出後，引發網友論戰，有人認為原PO太挑，也有人認同原PO說法。

腳趾連斷10次 玻璃娃娃愛上音樂 再痛也要拉琴給眾人聽

光是從樓梯往下跳一格，都足以讓11歲的符蓉腰部骨折。去年符蓉不慎跌倒，用右手支撐身體，前臂尺骨從中間直接斷成兩截。醫師認...

豪宅主打「無懼極端氣候」 侯俊吉嘆：別傻了

大螢幕上投影打出建商的豪宅廣告：「無懼極端氣候及強震」，台灣青年氣候聯盟（TWYCC）執行長侯俊吉說：「住進豪宅躲得過極...

「只有一個地球」 陳長文：半世紀過去 地球竟將毀滅

1972年聯合國人類環境會議上，兩位學者發表《只有一個地球》一書，敲醒了環保運動警鐘。當時理律法律事務所資深合夥人陳長文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。