台灣人用水、電量偏高 黃偉哲：能源消耗推升地球暖化

如何因應氣候變遷？台南市長黃偉哲今在「氣候危機行動論壇」指出，台灣人用水用電量在世界上是屬一屬二，有人怪罪水價、電價，但怪來怪去就應怪自己對能源的消耗，能源消耗是造成地球暖化不容推卸的事實。

由願景工程基金會、理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇，上午邀六都市長分享因應氣候變遷的地方治理成果及對策。

黃偉哲說，今天搭高鐵上來台北，沿途看到有人燒雜草，台南燃燒稻草2010年至今已減少60%以上，別縣市還有民眾在燃燒雜草，看起來好像火警，地方政府責無旁貸，應該要去和民眾說服拜託，不要再燃燒，這和限制工業減碳是同樣道理。

他表示，台南市是台灣第一個把氣候治理入法的城市，率先訂出「台南市低碳城市自治條例」，依據這項法令，市府在工業生產要求用電量達到880kw的用電大戶，要自備10%以上的太陽光電等再生能源，累積幾年下來，每年工業界已創下2億度再生能源佳績。

黃偉哲說，許多企業包括台積電都已加入RE100，目標是在2030年前要百分之百使用再生能源，以後進歐盟市場，或其他市場會有更嚴格，至少現在準備就不會讓企業無所適從，或有被突襲的感覺。

全台有三分之一的易淹水面積是在台南，台南市曾有9997公頃淹水，現在已減少8000公頃，這是以同樣的時雨量做比較得出來的數字，但台南市府不只是築堤擋水，還有更多因應短時強降雨方案，例如增加 46座滯洪池，幫忙裝水再慢慢排出去；遇到枯水期，如何智慧灌溉，節約用水也很重要。

黃偉哲也以仁德再生水處理廠為例，強調再生水充分使用的重要性。他表示，一天提供8000噸的再生水給奇美企業，奇美減少8000噸自來水用量，這8000噸自來水轉過來給台積電使用，但再生水價格比較貴，中間差價由台積電吸收，因為每家企業用水的純度需求不同，這項資源轉讓的作法不但讓企業雙贏，還能每天節省下8000噸用水。

他表示，台南市也透過農業協助減碳，民國107年台南有機農業面積有484公頃，今年已達731公頃，表示農藥使用量大幅降低，對土地友善，再媒合大通路、企業採購，讓農民、企業、土地、消費者達到四贏。

根據環保署資料，台南市自有空汙量已從33%降為24%，黃偉哲說，台南還會加大力道推電動公車。面對氣候危機，應該加大力道做教育宣傳，讓阿公阿嬤也了解，一起努力讓台灣更美好。