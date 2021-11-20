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台北減碳代價很昂貴 彭振聲：再貴還是要努力去做

聯合報 / 記者林媛玲鄭朝陽／台北即時報導

願景工程基金會與理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇今天上午登場，台北市副市長彭振聲出席論壇表示，北市追求2050年淨零碳排願景，也率先提出淨零路徑，分為智慧零碳建築、綠運輸低碳交通及全循環零廢棄三大面向。他強調，理論需要執行，否則都是空談，但台北寸土寸金，減碳面臨昂貴的困境，例如要蓋公園就是辛苦的工程，每個市民若要增加一平方公尺的公園，要花兩百億元，簡直是奢侈品，但還是要努力去做。

彭振聲說，北市淨零碳排的目標是要與地球和睦相處，對抗極端氣候是第一線，台北的氣候調適計畫就從因應短時強降雨的問題開始，他在出任工務局長時，就訂出2030年雨水下水道防洪標準，從每小時防洪頻率78.8毫米提升到88.8毫米，光是這件事就很不容易達成，尤其北市道路都已開闢完成，不可能再增設雨水下水道，連興建公園都更困難，像大同區388公園只有幾分地，土地徵收費就花掉6億多元。

彭振聲說，目前是200萬年來地球二氧化碳濃度最高的時候，也是3000年來海平面上升最快的時刻；北極海冰面積1000年來最小，冰川在2000年來消失最快，再不設法挽救，地球的未來將不可逆，這是國際上疾呼淨零碳排的主因。

他表示，目前北市既有建築排碳占全市排碳量7成6，交通運輸占2成，其他就是廢棄物及綠資源；市長柯文哲已宣布2050淨零目標及執行路徑，從智慧零碳建築、綠運輸低碳交通、全循環零廢棄三大面向推動，並開始制定「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，逐步落實2050淨零目標。

彭振聲指出，綠運輸包括優化捷運及共乘及電動車普及，北市綠運輸目前市佔率為6成，希望到2030年綠運輸達到7成，甚至電動機車補助等方式，2030年公車全面電動化，今年又加碼補助電動機車1.8萬元，使售價比燃油機車便宜。另也建置汽機車充電站等，協助機車電池轉運站的設立等，朝向共享綠能e化安全方向發展。

彭振聲說，減碳還是要由公而私，例如南港機廠社會住宅，就是第一個示範導入循環經濟實踐的社會宅，使用循環再生回收材料，冰箱、空調沙發等家具也以租代買。北市目標在加強落實節能減碳，2030年作為減碳中繼里程碑，加速城市轉型腳步，全市要在2050年達成溫室氣體淨零排放願景。

北市 彭振聲 減碳

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