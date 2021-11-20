快訊

三鶯線工程灌漿模板塌陷釀3死2傷 侯友宜勒令停工

高端4劑陳時中稱不然要怎樣 柯文哲：一皮天下無難事

泡湯夯 3個月熱銷4千筆！KKday春節及寒假早鳥2.1折起

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北甲山林湯旅位於市區，特別受到都會區民眾的歡迎。圖／KKday提供
台北甲山林湯旅位於市區，特別受到都會區民眾的歡迎。圖／KKday提供

旅遊電商平台KKday攜手全台溫泉旅遊業者，推出春節即還價早鳥優惠，另開賣台北老爺跨年房快閃專案，預訂跨年日前後連續兩日入住豪華客房、8,686元，約4.8折優惠。KKday表示，北投、烏來、宜蘭等熱門商品旅遊地名列前三，星級湯屋旅宿加入戰局後，創下近3個月4,000筆的熱銷佳績。

天氣漸涼，KKday為迎接2022，台北老爺再推跨年快閃4.8折住宿優惠，跨年當日前後連續入住兩晚只要8,686元；寒假春節優惠也陸續上架，包括兒童冬令營、新年春節以及寒假出遊優惠住房，早鳥2.1折起。11月底前購買部分優選商品可再享滿3,000元折300元優惠，使用國旅券消費抵用、再享最高15倍KKday Points加碼回饋。

KKday分享指出，目前全站溫泉類商品逾200項，除了常見的足湯、大眾湯體驗外，今年還納入擁有獨立湯屋的星級飯店旅宿，進一步結合餐飲，打造全方位「暖冬觀光遊程」，近3個月泡湯體驗類訂單已突破4,000筆，11月總銷量相較10月成長四倍之多。

根據數據指出，除了全台熱門溫泉地商品持續熱銷外，位於市區內、免特地安排假期即可輕鬆泡湯的商品也很熱門，像是位於台北市中心的甲山林湯旅獨立湯屋、北投地區的南豐天玥泉溫泉會館、麗之湯別館、北投亞太飯店，以及日勝生加賀屋西式客房內獨享溫泉體驗等，都受到都會區民眾的歡迎。

KKday也觀察到中南部及東部特色溫泉商品明顯成長，尤其結合溫泉星級飯店旅宿者更為熱銷，像是位於高雄六龜寶來溫泉區，擁有依山傍水獨棟設計的山澤居，座落於半山腰、擁有絕佳景觀視野的國蘭花園villa，以及台東知本老爺酒店等高檔溫泉旅宿，都是站上人氣商品。

此外，2022跨年商品也十分搶手，KKday力推跨年免破萬住房優惠，即起推出賣台北老爺跨年房快閃；另外如台北時代寓所面101最佳視角限量熱銷跨年房、苗栗超人氣露營地自然圈農場「光年祭」戶外跨年玩獵派對，以及新竹暢享隱居山間度假體驗的The One南園「老派約會」耶誕跨年盛宴等，都同步上架。

春節及寒假檔期也有各式早鳥優惠商品，優惠價2.1折起。

日勝生加賀屋大眾裸湯區。圖／KKday提供
日勝生加賀屋大眾裸湯區。圖／KKday提供
北投南豐天玥泉溫泉會館也加入此次優惠。圖／KKday提供
北投南豐天玥泉溫泉會館也加入此次優惠。圖／KKday提供
高雄六龜寶來國蘭花園Villa會館，房內泡湯很愜意。圖／KKday提供
高雄六龜寶來國蘭花園Villa會館，房內泡湯很愜意。圖／KKday提供

跨年 溫泉 春節

延伸閱讀

蔡昌憲搭配瑪麗主持高雄跨年 五月天跨年也在高雄

確定了！五月天跨年在高雄 粉絲嗨翻

不瞞了！五月天高雄跨年連唱4場 7攻高雄世運這天開賣

春節7+7檢疫 入境後居家快篩自費改公費

相關新聞

「全台都很冷」下周一準冷氣團襲！低溫探13度 雪山有望降雪

把握周末好天氣。中央氣象局說，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，「變化很大」、「全台都很冷」，最冷時間點落...

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為...

山友嫌排雲山莊「飯沒熟湯不熱」掀網論戰 玉管處回應：要盡快完食

高山因交通不便，除非自行料理飲食，否則通常僅有山莊料理可選擇。有山友近期發文抱怨排雲山莊的餐點，指稱飯沒熟、肉和湯都不熱，直指與檜谷、嘉明湖的山莊料理相差甚遠。貼文一出後，引發網友論戰，有人認為原PO太挑，也有人認同原PO說法。

台灣人用水、電量偏高 黃偉哲：能源消耗推升地球暖化

如何因應氣候變遷？台南市長黃偉哲今在「氣候危機行動論壇」指出，台灣人用水用電量在世界上是屬一屬二，有人怪罪水價、電價，但...

台北減碳代價很昂貴 彭振聲：再貴還是要努力去做

願景工程基金會與理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇今天上午登場，台北市副市長彭振聲出席論壇表示，北市追求20...

泡湯夯 3個月熱銷4千筆！KKday春節及寒假早鳥2.1折起

旅遊電商平台KKday攜手全台溫泉旅遊業者，推出春節即還價早鳥優惠，另開賣台北老爺跨年房快閃專案，預訂跨年日前後連續兩日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。