泡湯夯 3個月熱銷4千筆！KKday春節及寒假早鳥2.1折起

旅遊電商平台KKday攜手全台溫泉旅遊業者，推出春節即還價早鳥優惠，另開賣台北老爺跨年房快閃專案，預訂跨年日前後連續兩日入住豪華客房、8,686元，約4.8折優惠。KKday表示，北投、烏來、宜蘭等熱門商品旅遊地名列前三，星級湯屋旅宿加入戰局後，創下近3個月4,000筆的熱銷佳績。

天氣漸涼，KKday為迎接2022，台北老爺再推跨年快閃4.8折住宿優惠，跨年當日前後連續入住兩晚只要8,686元；寒假春節優惠也陸續上架，包括兒童冬令營、新年春節以及寒假出遊優惠住房，早鳥2.1折起。11月底前購買部分優選商品可再享滿3,000元折300元優惠，使用國旅券消費抵用、再享最高15倍KKday Points加碼回饋。

KKday分享指出，目前全站溫泉類商品逾200項，除了常見的足湯、大眾湯體驗外，今年還納入擁有獨立湯屋的星級飯店旅宿，進一步結合餐飲，打造全方位「暖冬觀光遊程」，近3個月泡湯體驗類訂單已突破4,000筆，11月總銷量相較10月成長四倍之多。

根據數據指出，除了全台熱門溫泉地商品持續熱銷外，位於市區內、免特地安排假期即可輕鬆泡湯的商品也很熱門，像是位於台北市中心的甲山林湯旅獨立湯屋、北投地區的南豐天玥泉溫泉會館、麗之湯別館、北投亞太飯店，以及日勝生加賀屋西式客房內獨享溫泉體驗等，都受到都會區民眾的歡迎。

KKday也觀察到中南部及東部特色溫泉商品明顯成長，尤其結合溫泉星級飯店旅宿者更為熱銷，像是位於高雄六龜寶來溫泉區，擁有依山傍水獨棟設計的山澤居，座落於半山腰、擁有絕佳景觀視野的國蘭花園villa，以及台東知本老爺酒店等高檔溫泉旅宿，都是站上人氣商品。

此外，2022跨年商品也十分搶手，KKday力推跨年免破萬住房優惠，即起推出賣台北老爺跨年房快閃；另外如台北時代寓所面101最佳視角限量熱銷跨年房、苗栗超人氣露營地自然圈農場「光年祭」戶外跨年玩獵派對，以及新竹暢享隱居山間度假體驗的The One南園「老派約會」耶誕跨年盛宴等，都同步上架。