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喊碳中和 侯友宜：能源轉型、電力與電價穩定都是問題

聯合報 / 記者吳淑君鄭朝陽／台北即時報導

新北市長侯友宜今天參加氣候危機行動論壇指出，中央一直在喊2025年能源轉型，但能不能達成是個問題；更值得注意的是，中央在努力能源轉型的過程中，到了2026至2030年，台灣要如何維持電力穩定、儲能永續，而且電價可以被企業接受，攸關台灣經濟能發展，也是挑戰。

由願景工程基金會、理律法律事務所、聯合報系合辦的氣候危機行動論壇，上午邀六都市長分享因應氣候變遷的地方治理成果及對策。

侯友宜表示，由「德國看守」等非政府組織評比的「氣候變遷績效指標（ＣＣＰＩ）」，台灣排名倒數第5，成績很不理想，這跟能源使用很有關係。他嘆了口氣說，台灣的能源轉型不是公投的同意或不同意，必須要從整個產業發展、人民健康、國家安全來看待能源議題。

侯友宜指出，這次COP26的氣候協定沒有很理想，但有結果總比沒有結果好。身為地球村一份子，新北市強化2030年減排目標，消滅未使用碳捕捉技術燃煤發電，淘汰無效率石化燃料補貼，未來「綠色金融」更是重點。

他表示，新北是全台人口最多的大市，最大的城市也要做大事，微軟創辦人比爾蓋茲說，後疫情時代最大挑戰是氣候危機，事實上，氣候危機比疫情挑戰更嚴峻，他在選市長時就提出成立能源對策及氣候變遷的執行委員會，上任後，2019年提出2023新北成為無燃煤的工業城市，也是全台第一個加入脫煤者聯盟的城市，明年新北市工業燃媒汽電共生要全部退場。

新北在2020年率先簽署氣候緊急宣言的直轄市，減碳目標原本設定2030年減25%，後來降到30%，減碳標準更積極。今年中央遲未宣布2050淨零排放目標，他就宣布新北市要在2050年成為淨零碳的城市。

候友宜指出，說了就要做，做要有方法，方法就要接受檢驗，新北已選定八里做為淨零碳示範區，新北市府要蓋的第二行政大樓要達到碳中和目標。他強調，邁向碳中和要由公而私，政府不帶頭做，民間怎麼會跟進？

侯友宜表示，中央一直在喊2025年能源轉型，但能不能達成是個問題，2026到2030年要如何維持電力穩定、電價如何讓企業接受，是一連串的挑戰。侯友宜也拿出11月13日紐約時報的頭版報導指出，台灣每年人均碳排量為11.4噸，比中國大陸7.4噸、德國7.7噸、日本8.1噸都要高，政府真的要好好思考，要加油。

「減碳尚未成功，同志仍須努力」，侯友宜說，面對氣候變遷，台灣要趕快做，淨零碳排絕對是重要關鍵，這不僅是環保議題，也是經濟議題，政府的作為要兩者兼顧；而台灣的能源轉型也不是公投的同意或不同意，而是要從整個產業發展、人民健康、國家安全來看待。

侯友宜 氣候變遷

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