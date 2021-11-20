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季節限定阿里山森林遊樂區楓紅 楓紅文藝森林熱鬧登場
阿里山楓葉陸續轉紅，楓紅美景動人吸睛！林務局嘉義林區管理處上午在阿里山國家森林遊樂區沼平公園，舉辦「阿里山楓，楓紅文藝森林」開幕活動，插畫家為森林彩繪增添色彩，還有熱鬧森林市集；風格品牌與藝術家集結出攤，讓阿里山的森林充滿濃濃藝術氣息。
阿里山森林遊樂區形象大使黃子佼受邀參加開幕，在阿里山文藝森林現場與大家逛森林市集，發揮主持功力即興直播訪問攤主，擺脫來賓身份客串主持。黃子佼說，阿里山擁有得天獨厚的自然美景，森林式生活提案可以讓大家重新體驗山林，值得走一趟。
「小森一點」森林市集，由今年策劃台南漁光島「草木森花之市」的規畫團隊「草木」籌備，風格品牌集結上山出攤、進駐森林，包含節氣茶席「有時甘杯」、創作首飾「München猛懸手作金工」、羊毛氈手作「tiger milk」、自製天然精油藥草蠟燭「火星森」等特色攤位，把城市日常體驗移上山，讓遊客感受沒有距離感的森林。
彩繪展演，插畫家 (y.zhen深夜日常)現場彩繪，在開放空間創作，吸引遊客駐足欣賞藝術創作，如何一筆一筆從簡單線條變成有故事的畫作。
嘉義林管處長張岱說，活動從地點選擇、活動內容規畫、到市集進駐品牌都是上上之選，今年森林式生活提案即將結束，緊接著最終章12月18、19日「雲，蓊綠山林饗宴」登場，詳情請上阿里山森林遊樂區官方粉絲團查看。
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