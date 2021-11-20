2021碳揭露A級城市 台北、桃園、高雄入榜摘殊榮

聯合國氣候變遷綱要公約第26屆締約方大會（COP26）畫下句點，國際碳揭露計畫組織（Carbon Disclosure Project,簡稱CDP）隨即公布全球95座城市名列碳揭露A級名單，這項最高等級的榮譽，東亞有8座城市獲得，台灣就占了3座，包含台北、桃園與高雄，展現個別城市面對氣候風險的審慎態度與制定氣候調適計畫的應變行動力。

2050年達成淨零碳排目標已成人類自救的唯一手段，達標的基礎必須誠實揭露碳足跡，設法減碳或達成碳中和。國際碳揭露專案組織扮演監督角色，每年對全球城市進行評比，城市若想獲選為A級，必須公開揭露全市的碳排放清冊、制定未來可執行的碳減排與再生能源目標，並出版城市氣候行動計畫。

此外，A級城市還必須完成氣候風險與脆弱度評估、制定氣候調適計畫，以呈現因應氣候危害的相關作為，而且必須持續取得進展，以達成預設的可行性目標。

2020年入選A級的城市有88座，今年增至95座，其中有近半數、共46座是今年新入選城市；台灣在東亞表現出色，榮獲A級的8座東亞城市中，台灣囊括3席。主辦單位表示，台北、桃園與高雄三市獲選原因是「環境資訊公開」，也勇於在氣候行動上積極推行。

這95座城市橫跨各大洲，從加拿大到日本、南非到紐西蘭，城市總人口數達1.08億人，只占全球42億城市人口的一小部分，和全球78億人口相比更是微不足道，凸顯COP26大會過後，城市在強化減碳及氣候行動，更是迫切的需求。

國際碳揭露專案組織表示，A級城市正齊心協力，透過有效且一致的行動，積極展現其氣候行動領導力。A級的95座城市所採取的氣候調適與減緩措施，約為非A級城市的兩倍之多，且A級城市因朝向淨零碳排轉型而產生的諸多產業機會，例如永續交通運輸與潔淨能源科技等，更是非A級城市的兩倍以上。

國際碳揭露專案組織指出，2021年共965座城市參與並獲得該組織的評級，相較2020年的591座城市，城市數量增加63%，這歸因於新冠肺炎疫情之後，有更多城市開始參與碳揭露，其中以日本近200座城市參與最多。

台北市環保局長劉銘龍表示，台北市2020年溫室氣體排放量已較2005年基準年減量12.9% ，超越原定8%的目標。北市府也呼應全球2050淨零排放目標，提出2050淨零排放路徑，依北市排碳結構，將推動住商、運輸、廢棄物三大部門的深度減碳，2030年將較2005年減碳30%，並在2050年達成溫室氣體淨零排放。

此外，北市府也已研訂「台北市因應氣候變遷碳中和管理自治條例」草案，預定12月公布，下會期前送市議會審議，具體實現零碳台北。

桃園市環保局長呂理德表示，桃園市府落實工業等溫室氣體盤查，碳排資訊透明，同時擬定燃煤鍋爐退場、增加再生能源等具體的氣候行動，讓全市每年排碳量從3500萬噸降至3069萬噸，因而獲得主辦單位青睞。

高雄市環保局長張瑞琿表示，面對全球氣候變遷及國際減碳議題，高雄市提出44項具體減碳措施與行動項目，透過推廣再生能源發電設備及融資、發展綠能共享運具、工業燃料替換、訂定加嚴標準及設備補助等，減少對石化燃料的依賴。2020年溫室氣體經盤查排放量為5331萬噸，相較於2005年減量19.4%，減量高達1,284萬噸，獲得國際碳揭露計畫A級評鑑，會力拚2030年燃煤減碳達30%，2050年達到零淨排。