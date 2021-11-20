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影／台南歸仁鐵馬樂活文化之旅 遊客親子深入文史景點

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影

今年是「台灣自行車旅遊年」，台南市歸仁區公所上午在歸仁自行車道舉辦「歸仁鐵馬樂活行文化之旅」活動，吸引愛好騎乘自行車民眾親子參加。

活動請來在地文史工作者許耿肇導覽解說，帶領民眾騎乘T-Bike欣賞沿途文化歷史景點，首站「農會八角樓」建於民國52年，是具有特色的八角形建築，是早期儲存各式作物種子的倉庫。第二站為「歸農棧」，歸農棧為在地青農自營的農地園區，種植許多農作物，體驗採收農作物並透過青農解說讓民眾更了解農作物成長過程。

許耿肇說，第三站「蔗埕鐵道舊址」是二次戰後日本人留下的五分車軌道，對老歸仁人乘坐五分車上學、逛街是一段美好回憶。第四站「敦源聖廟」是清光緒初期地方文人組成「敦源社」，後來各界募款建廟迄今，已有近百年歷史，一直由永康、仁德、 歸仁、關廟、龍崎5公所輪流主辦祭孔。

市長黃偉哲表示，歸仁有條具有特色的自行車道，分布在歸仁八甲及歸南等社區路段， 總長約10公里，沿途有許多稻田風景，歡迎市民朋友踴躍騎乘自行車暢遊歸仁，陶冶身心靈。

歸仁區公所區長魏文貴表示，歸仁有3個T-Bike站在歸仁美學館、高鐵及陽明交通大學台南校區3處，提供大 家休閒騎車欣賞沿途風景，歡迎大家騎乘自行車穿梭歸仁區大街小巷體驗自行車旅遊的樂趣。

近期區公所為讓自行車騎起來更輕鬆，引進了Be-Bike(無樁式共享電動單車)，並在區內設置體育公園、仁壽宮、七甲花卉園區等7個站點，未來將再增設3站點歡迎市民遊客踴躍騎乘遊歸仁。

台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點，文史工作者許耿肇解說在地人文歷史。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點，文史工作者許耿肇解說在地人文歷史。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／翻攝
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影
台南歸仁公所鐵馬樂活文化之旅，親子騎單車共遊深入在地景點。記者周宗禎／攝影

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