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「全台都很冷」下周一準冷氣團襲！ 低溫探13度 雪山有望降雪

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周一開始又要轉冷。本報資料照片
下周一開始又要轉冷。本報資料照片

把握周末好天氣。中央氣象局說，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，「變化很大」、「全台都很冷」，最冷時間點落在下周一晚間到下周二清晨，北部低溫下探13度。此外，雪山在下周一下半天後到下周二上午，有機會降雪。

氣象預報員陳伊秀說，周末天氣穩定，今天上午大台北東側、北部山區、基隆北海岸、宜蘭有降雨，但下半天，估計下午或晚上開始水氣轉為偏東風，降雨會減緩。溫度方面，桃園以南高溫有機會來到27度，南台灣甚至會到28、29度。

陳伊秀說，明天天氣比今天更熱，北台灣、大台北也有機會來到27到28度，中南部甚至熱飆30度。

陳伊秀說，下周一天氣變化很大，清晨鋒面通過加上冷氣團南下，北台灣整天溫度都不會超過20度。白天開始氣溫一路往下降，愈晚愈冷，還是濕濕冷冷。儘管中部地區水氣沒有到，但雲量增多，受到冷空氣影響，高溫掉到24度，南部則因為較不受影響，高溫落在28度。

陳伊秀說，這波冷空氣估計是東北季風或大陸冷氣團等級，下周一入夜到下周二清晨是最冷的時間，北台灣低溫下探13、14度，中部15、16度，其他地區17度，可以說全台都很冷。

陳伊秀說，下周二白天還是在冷空氣影響，北台灣氣溫沒特別回升，整天15、16度，真正回溫在下周三白天，冷空氣降到東北季風等級，北台灣回升到20度，還是偏涼冷，比較明顯回溫在下周四，高溫有機會24、25度，下周五、六天氣回到穩定天氣型態。

至於會不會有輻射冷卻效應，陳伊秀說，因為輻射冷卻其中一個條件是風力要轉弱，但目前看來下周三風力還是比較強，是否會因為輻射冷卻創下更低溫，還要觀察。

降雨方面，陳伊秀說，是先濕冷再乾冷。受到鋒面影響，下周一迎風面北部、宜花、中部山區有降雨，會從下周一清晨下到下周二上午，下周二下半天後不太會下雨。

降雪部分，陳伊秀說，若水氣跟溫度配合，下周一下半天到下周二上午 北部3500公尺以上（如雪山）有機會降雪，沒有降雪也容易有冰霰。

冷氣團 高溫

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