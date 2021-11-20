快訊

高嘉瑜稱高端補打政府應道歉 陳時中：這沒有什麼要道歉的

莉婭纏鬥2年「道歉謝和弦前妻」：我搶了妳老公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感受多一度、慢一點 大鵬灣域秋冬單車輕旅正夯

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供

為吸引秋冬旅遊潮，發揮屏東暖冬氣溫「多一度」與「慢一點」 特色，交通部大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，沿途行經濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋、東隆宮、大鵬灣遊客中心、落日灣、鵬村濕地、崎峰濕地、光采濕地等知名景點，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。

鵬管處長陳煜川表示，今年是「自行車旅遊年」，自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，遊客除藉此深度體驗大鵬灣環灣之美，更有充滿在地特色的魷魚絲烤魚片、冰淇淋櫻花蝦鬆、鱈魚香絲DIY、特色鴨蛋DIY等手作體驗活動，以及風景明媚的水上活動、遊湖行程等豐富內容，歡迎喜愛單車旅遊的民眾，到大鵬灣秋冬騎旅。

他說，大鵬灣灣域有風無浪，適合水域活動體驗，無論是獨木舟、拖曳浮胎(香蕉船)、帆船體驗都因為秋高氣爽的天氣，格外適合國人放風出遊，此外，遊湖體驗除有機會品嚐鮮蚵美食，更有豐富精彩的歷史人文故事，從二戰歷史-至生態都讓人著迷，讓旅行不只有吃喝玩樂，更有旅行的感動。

他說，「大鵬灣Bike Tour35」是國家多元自行車路線，周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力，享受大鵬灣周邊旅行，「多一度」與「慢一點」的「體驗型觀光」。

鵬管處指出，為振興大鵬灣周邊旅宿觀光業，自12月1至15日期間到東港鎮、林邊鄉與小琉球鄉使用街口支付的民眾，有500名幸運兒，有機會抽中街口幣500元；為推廣「大鵬灣Bike Tour35」自行車路線，鵬管處已培訓許多專業的領騎人員，帶領深度體驗灣域周邊景點，歡迎預約美好的秋冬騎旅。

大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供
大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。圖／鵬管處提供

大鵬灣 自行車 濕地

延伸閱讀

二仁溪生態復育有成 台南大甲二行濕地喜見一級保育鳥

影／機車撞飛闖紅燈單車 騎士褲子滑落 網嗨：見紅啦！

影／屏東縣民公園成熱點 警單車巡邏預防治安死角

屏東萬年濕地群維護有成 縣府申請畫設國家級重要濕地

相關新聞

「全台都很冷」下周一準冷氣團襲 低溫探13度有望降雪

把握周末好天氣。中央氣象局說，下周一冷空氣南下，強度有機會來到大陸冷氣團等級，「變化很大」、「全台都很冷」，最冷時間點落...

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為...

月偏食 82年來食分最大

今年壓軸天文大景「月偏食」昨傍晚登場，先是看到一彎極細的白月牙，被遮掩的月面，也露出少見的暗紅色。隨著月升，血月漸退、月...

山友嫌排雲山莊「飯沒熟湯不熱」掀網論戰 玉管處回應：要盡快完食

高山因交通不便，除非自行料理飲食，否則通常僅有山莊料理可選擇。有山友近期發文抱怨排雲山莊的餐點，指稱飯沒熟、肉和湯都不熱，直指與檜谷、嘉明湖的山莊料理相差甚遠。貼文一出後，引發網友論戰，有人認為原PO太挑，也有人認同原PO說法。

科普好健康／高齡、多病高風險手術 精準麻醉恢復較快

精準醫療的時代來臨！其中「麻醉」是外科手術成功與否的重要關鍵，近年也走向「精準麻醉」配合外科手術的治療方式，可透過腦波監...

退休力應變沙龍／落實健康準備 提升退休力關鍵

退休準備是老後生活的基石，今年影響退休準備最重要的變數就是新冠疫情，聯合報於十三日舉辦「疫變下的退休力應變沙龍」，邀請專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。