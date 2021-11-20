感受多一度、慢一點 大鵬灣域秋冬單車輕旅正夯

為吸引秋冬旅遊潮，發揮屏東暖冬氣溫「多一度」與「慢一點」 特色，交通部大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」，上百遊客上午由林邊火車站出發，沿途行經濱灣碼頭、鵬灣跨海大橋、東隆宮、大鵬灣遊客中心、落日灣、鵬村濕地、崎峰濕地、光采濕地等知名景點，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣域景點。

鵬管處長陳煜川表示，今年是「自行車旅遊年」，自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，遊客除藉此深度體驗大鵬灣環灣之美，更有充滿在地特色的魷魚絲烤魚片、冰淇淋櫻花蝦鬆、鱈魚香絲DIY、特色鴨蛋DIY等手作體驗活動，以及風景明媚的水上活動、遊湖行程等豐富內容，歡迎喜愛單車旅遊的民眾，到大鵬灣秋冬騎旅。

他說，大鵬灣灣域有風無浪，適合水域活動體驗，無論是獨木舟、拖曳浮胎(香蕉船)、帆船體驗都因為秋高氣爽的天氣，格外適合國人放風出遊，此外，遊湖體驗除有機會品嚐鮮蚵美食，更有豐富精彩的歷史人文故事，從二戰歷史-至生態都讓人著迷，讓旅行不只有吃喝玩樂，更有旅行的感動。

他說，「大鵬灣Bike Tour35」是國家多元自行車路線，周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力，享受大鵬灣周邊旅行，「多一度」與「慢一點」的「體驗型觀光」。