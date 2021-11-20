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山友嫌排雲山莊「飯沒熟湯不熱」掀網論戰 玉管處回應：要盡快完食

聯合新聞網 / 綜合報導
排雲山莊是許多人攀登玉山前的住宿地點，但有山友近期反映山莊菜色，不僅飯沒熟，菜也不可口，掀起網友論戰。聯合報系資料照
排雲山莊是許多人攀登玉山前的住宿地點，但有山友近期反映山莊菜色，不僅飯沒熟，菜也不可口，掀起網友論戰。聯合報系資料照

高山因交通不便，除非自行料理飲食，否則通常僅有山莊料理可選擇。有山友近期發文抱怨排雲山莊的餐點，指稱飯沒熟、肉和湯都不熱，直指與檜谷、嘉明湖的山莊料理相差甚遠。貼文一出後，引發網友論戰，有人認為原PO太挑，也有人認同原PO說法。

有山友近期在網上發文指出，排雲山莊一餐要價350元的餐點，送上來後飯沒有熟、湯也不熱、菜也不可口，米粉湯也看起來用泡的一樣，工作人員也一副愛理不理的態度，雖然要加錢他贊成，但他認為至少餐點要像檜谷、嘉明湖山莊一樣可口，看到這樣的菜色令他相當無言。

貼文一出後，網友在PTT上掀起討論，有部分網友認為，原PO標準太高，山上本來就難煮熟，若要求好的飲食可以自己帶材料上山煮，「別吃啊，餓死在山裡算了，挑勒」、「自己背喜歡吃的上去啊 爬山搞得像郊遊」、「難吃不會自己背上去煮」、「3400公尺很難煮，不熱很正常」、「這麼高的山上，要好吃的就自已帶做好的」、「當深山上食物資源跟山下一樣好取得哦」。

不過，有網友也說，「怎麼看起來比當兵吃的還爛」、「就奴性啊 誰說山上餐廳就不能好吃」、「有付費還不能要求一定品質，也太奴」、「都花錢了，希望得到更好吃的有錯嗎」、「壟斷事業，沒有競爭就不會有高品質服務」、「要求有熟、湯有熱很基本吧，哪算奧客」。

根據「ETtoday」報導，玉管處副處長盧淑妃對此表示，山友反映當天有煮2鍋飯，第2鍋飯可能比較涼，但餐廚人員有試吃，有確定煮熟，可能是山友吃到涼掉、乾硬的飯，尤其入冬後山區氣溫可能幾乎都是0度，提醒山友要盡快完食，但玉管處也會要求廠商加強保溫措施，未來有問題都可以即時向現場人員反映處理。

山友 玉山

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