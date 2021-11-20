快訊

高嘉瑜稱高端補打政府應道歉 陳時中：這沒有什麼要道歉的

莉婭纏鬥2年「道歉謝和弦前妻」：我搶了妳老公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
陳時中說，明年健保費率，我傾向不調，後年就很難說了，要看看今年執行調整方案的結果。記者沈能元／攝影
陳時中說，明年健保費率，我傾向不調，後年就很難說了，要看看今年執行調整方案的結果。記者沈能元／攝影

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為調漲至5.22%至5.32%，並依法兩案併陳，於11月底前報衛福部再轉行政院核定。

衛福部部長陳時中今重申，將再看一下整體的意見，但因明年還有一些精進健保財務的方案，當然還要看整體意見，「但明年健保費率，我傾向不調」，但後年就很難說了，目前還無法考慮到後年的狀況。

如果不調健保費率，健保財務如何達到平衡？陳時中說，將朝向提升品質、避免浪費、公平性著手，如增加部分負擔、海外國人繳交健保費制度等仍有調整空間，這些的是大家長期提出方案，一切都在檢視中，希望重新架構方案，讓明年健保財務及經費更加健全、平衡。

至於，後年健保費是否也傾向不調？陳時中說，後年就很難說了，要看看今年執行調整方案的結果。但如果安全準備金低於一個月，健保費率是否還是必須調整？陳說，這是當然的，但明年健保財務來源，除調整健保費率外，還有其他很多不同的經費來源，並讓健保的公平性更好、浪費變少，「這是我們的目標」。

健保 保費 衛福部

延伸閱讀

高端四劑戰士陳時中不負責 孫大千：世界怎跟得上台灣

111年健保費率擬凍漲 陳時中：3原則調健保體質

陳時中：111年健保費率傾向不漲 2大方向補財源

每一個都要救！1119台灣急診日 陳時中曝裝支架緣由

相關新聞

明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為...

月偏食 82年來食分最大

今年壓軸天文大景「月偏食」昨傍晚登場，先是看到一彎極細的白月牙，被遮掩的月面，也露出少見的暗紅色。隨著月升，血月漸退、月...

科普好健康／高齡、多病高風險手術 精準麻醉恢復較快

精準醫療的時代來臨！其中「麻醉」是外科手術成功與否的重要關鍵，近年也走向「精準麻醉」配合外科手術的治療方式，可透過腦波監...

退休力應變沙龍／落實健康準備 提升退休力關鍵

退休準備是老後生活的基石，今年影響退休準備最重要的變數就是新冠疫情，聯合報於十三日舉辦「疫變下的退休力應變沙龍」，邀請專...

影／陳吉仲大啖釋迦冰棒強調「釋在必行」開拓海外市場

每年12月是鳳梨釋迦盛產期，中國大陸日前對我鳳梨、蓮霧、鳳梨釋迦下禁令，農委會宣布強化內外銷措施，將協調貿易商外銷500...

感受多一度、慢一點 大鵬灣域秋冬單車輕旅正夯

為吸引秋冬旅遊潮，發揮屏東暖冬氣溫「多一度」與「慢一點」 特色，交通部大鵬灣國家風景區管理處今天舉辦「2021 大鵬灣B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。