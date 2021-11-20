明年健保費率傾向不調 陳時中：後年就很難說了

全民關注明年健保費率調漲議題。衛福部全民健康保險會昨審議結果，提出兩項建議費率案，一案為維持現行5.17%不調整，另案為調漲至5.22%至5.32%，並依法兩案併陳，於11月底前報衛福部再轉行政院核定。

衛福部部長陳時中今重申，將再看一下整體的意見，但因明年還有一些精進健保財務的方案，當然還要看整體意見，「但明年健保費率，我傾向不調」，但後年就很難說了，目前還無法考慮到後年的狀況。

如果不調健保費率，健保財務如何達到平衡？陳時中說，將朝向提升品質、避免浪費、公平性著手，如增加部分負擔、海外國人繳交健保費制度等仍有調整空間，這些的是大家長期提出方案，一切都在檢視中，希望重新架構方案，讓明年健保財務及經費更加健全、平衡。

至於，後年健保費是否也傾向不調？陳時中說，後年就很難說了，要看看今年執行調整方案的結果。但如果安全準備金低於一個月，健保費率是否還是必須調整？陳說，這是當然的，但明年健保財務來源，除調整健保費率外，還有其他很多不同的經費來源，並讓健保的公平性更好、浪費變少，「這是我們的目標」。