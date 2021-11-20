111年健保費率擬凍漲 陳時中：3原則調健保體質

明年底健保安全準備金可能低於一個月，健保費恐漲。衛福部長陳時中今天表示，明年健保費率傾向不調，將在提升品質、避免浪費、落實公平性等3原則下，重新架構健保政策。

因應明年底健保安全準備金可能低於一個月，衛生福利部健保會19日開會討論明年的健保費率方案，對於是否調漲保費無法達成共識，兩案並陳由衛福部長陳時中拍板。

陳時中昨天晚間接受記者電話聯訪時表示，他傾向明年健保費率不調漲，希望透過加強使用者付費、解決海外國人用健保等2大方向補足財源。

陳時中今天上午出席台灣社會福利總盟「2021台灣社區整合照顧研討會」，會前接受媒體聯訪時再次表態，明年傾向不調漲健保費率，將在提升品質、避免浪費、落實公平性等3大原則下，重新架構並調整健保政策，盼藉此平衡明年的健保財務，相關方案都在檢視當中。

陳時中坦言，萬一安全準備金真的低於一個月，還是可能調漲，但他指出，明年還有各種經費來源，也會看看明年各項調整方案實施的效果而定；至於後年是否也能凍漲，陳時中則表示，暫時無法推估。