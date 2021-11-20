新北耶誕城主題搶先曝光！網友神預測積木佈景、演唱會卡司

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文/林思邑

年底最大節慶聖誕節即將到來，一年一度的「新北耶誕城」因為疫情影響，直到日前才正式宣布今(2021)年將會如期舉辦，開幕日訂在12月3日，開城為期一個月，其他細節保密到家。新北市觀旅局也將在11月22日舉辦記者會公布主題，及詳細活動內容。

雖說如此，施工會場讓不少民眾開始猜測今年的主題，小編當然也先去一探究竟啦～接下來就讓《網路溫度計》帶你看看這次新北耶誕城有哪些可愛的裝飾吧！

2021新北耶誕城主題是什麼？

去年的迪士尼主題吸引大批人潮，「迪士尼童話光雕秀」更是許多前去朝聖的熱門景點之一，那今年主題究竟是什麼？日前新北市政府前廣場已經出現由積木打造的耶誕小屋、禮物堆等裝飾，四周的圓柱也被貼上新色彩，從配色看起來似乎就是樂高。而今年的燈海隧道也充滿著粉紅泡泡，相當浪漫，應該會成為眾網美網紅的熱門打卡點。

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夢到耶誕城主題及演唱會卡司？網分析：是茄子蛋就太讚

Dcard上有名網友發文分享自己的夢境，夢中他被帶到新北耶誕城的現場「今年的主題好像是一個踩到會很痛的品牌 不知道會不會有什麼限定產品販賣」，還表示聖誕老公公跑來跟他聊天，跟原PO說這次的新北耶誕城一樣會有兩天「目前知道的卡司有兩個全數字樂團、食物樂團、打牌必定輸的歌手、疊字樂器男歌手、黃甘霖的老婆，大家自己慢慢解密」，底下就有網友直接留言猜全部「數字樂團：玖壹壹、八三夭，食物樂團：茄子蛋，打牌必定輸：畢書盡，疊字樂器：鼓鼓，甘霖婆：A-Lin」。

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