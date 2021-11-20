下周一天氣劇變！ 吳德榮：愈晚愈冷 雪山有飄雪機率

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風減弱，天氣逐日回暖，為變天前的空檔。

今天北部多雲時晴、中南部晴朗穩定，白天舒適微熱早晚涼，北海岸及東半部偶有局部短暫雨。北部20至28度，中部17至31度，南部18至32度，東部19至30度。

明天西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天微熱早晚涼，日夜溫差大。

吳德榮說，下周一鋒面通過、強冷空氣南下，北、東有雨，愈晚愈濕冷，要注意添加衣物。下周一晚至周二清晨氣溫已降至最低點。

下周二白天轉乾冷，持續至周四清晨。下周四白天起至周五冷空氣漸減弱，氣溫漸回升，北台仍偏涼微冷。

下周一晚至周二清晨，北台灣平地最低氣溫約已降至12度左右；下周三、周四清晨，竹、苗平地因另有強輻射冷卻加成，最低氣溫不排除將降至11、12度以下。

至於台北氣象局的低溫能否繼11日之後再度觸及14度，而成為第2波大陸冷氣團？他說，還不一定，因為模式模擬的強度雖很接近、但在不確定性的範圍內，需持續觀察。

吳德榮說，下周一晚起至周二上午雪山、南湖等3500公尺以上的高山漸接近零度，也有水氣，故有一些飄雪機率存在；至於低於3500公尺的合歡山，氣溫不夠低，玉山則因水氣略嫌不足，下雪條件就比較差了。