國輻中心將送病毒上太空 有助提升疫苗有效性

國家同步輻射研究中心宣布參與台、日合作的太空實驗計畫，要將中心的「類病毒顆粒」隨太空人的補給物資，一同運往國際太空站進行結晶實驗，在太空旅行近1個月後送回台灣，探討太空無重力環境對病毒晶體成長與結構的影響，有利提升疫苗有效性，以及發展新的抗病毒策略。

國輻中心解釋，病毒感染的途徑多樣化，擴散的速度非常快，感染後在短時間內就可造成宿主生理不適、生病，甚至大量死亡，如新冠肺炎就是病毒所致。若能更進一步瞭解病毒的特性，就能發展更有效的防疫科技，降低病毒對人類造成的威脅。

國輻中心副主任陳俊榮指出，他的團隊運用分子生物學技術，大量生產高純度病毒外殼蛋白質，成功組裝成不具傳染能力的類病毒顆粒。他們將類病毒顆粒送往日本轉機後，再搭乘太空站補給船，飛往國際太空站。

陳俊榮說，約1個月後，類病毒顆粒將變身為「類病毒晶體」運回地球，並急速冷凍至攝氏零下196度後送回台灣，利用國輻中心「台灣光子源」的高強度X光及「蛋白質結晶學技術」，觀察類病毒顆粒在無重力下的結晶狀態，並比較在地球重力下病毒組裝與結構上的差異。

陳俊榮表示，預期晶體品質在無重力下，會比在地球一般實驗室提高許多，類病毒晶體結構的品質越好，就能解出更精細的原子等級的完整病毒顆粒結構，透析病毒中的每一個原子組成。藉由高解析度的病毒結構資訊，可以讓科學家了解病毒的組成與構造，以及侵入感染宿主細胞的關鍵機制。

他解釋，病毒表面上常具有密佈明顯「突觸次單位」，外觀像是花朵般華麗外衣，例如新冠肺炎病毒上的棘蛋白，突觸次單位通常扮演辨識與感染不同宿主細胞的重要角色，功能類似一串「鑰匙」可以開啟病毒入侵細胞的大門。洞析了鑰匙的結構，就可以掌握病毒生命的密碼，可用來開發高效率次單位疫苗。

陳俊榮指出，若能以突觸次單位為主要「抗原決定位」，便能大幅提高抗體辨認病毒之專一性，進而開發專一性標靶有價性疫苗，提升疫苗有效性。