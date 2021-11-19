退休力應變沙龍4-3／疫情衝擊 健康、財務、社交皆重整

疫情改變了大家的生活習慣，更凸顯退休準備需隨時調整，隨機應變。宏碁創辦人施振榮雖然最年長，善用科技的他享受視訊帶來的便利，「我適應得很好」；但視訊會議對於關渡醫院院長陳亮恭來說，有時是惡夢，因為曾經一整天有七八個會議；葉士愷同時經歷波蘭和台灣疫情最嚴峻的時期，印象深刻。

施振榮說，因為有科技，疫情對我沒有什影響，以前同學會五年辦一次，拜疫情所賜，現在同學會每個月辦一次，「台美一起空中聚會」；過去參與會議，總需要整裝外出，光交通就占據大半時間，但現在用視訊會議，反而少了限制。他說，相較於過去，疫情之下的生活反而更快樂。

但談到視訊會議，陳亮恭說，「我最近開始受到這個苦了。」疫情爆發讓他工作量暴增，以前實體會議，如人到不了就不去，現在都用視訊，即使舉辦地點在國外，也不能不去，最高紀錄一天開了七到八個視訊會議。他認為，一去不回的視訊會議，讓大家變得更忙。

葉士愷則，他去年在波蘭碰上當地疫情嚴重，生活受到高度管制。他幾乎沒有出門，窗外一片空盪，社交生活嚴重受阻，復活節、聖誕節應該是最熱鬧的節日，一樣冷清，今年四月返台，又碰上台灣疫情大爆發。他認為，未來的常態，大家都要學習與疫情共處。

聯合報社長游美月分享，疫情使她固定健身的習慣中斷，但一段時間後，認為再這樣下去不行，於是自我鍛鍊，每天提早一小時起床，做各十五分鐘的有氧與瑜伽、五分鐘冥想、三分鐘倒立，重新調整運動習慣，自己的健康自己負責。

施振榮和陳亮恭對於健康維持也有新領悟，尤其是陳亮恭，他說自己向來是健康知識的倡議者，如今成為實踐者，把運動放上每天的時程表，甚至在跑步機上邊聽有聲書邊走路，維持體力。曾經中風的施振榮說，他很早就意識到「自己健康只有自己能顧」，主動蒐集健康相關知識，有機會碰到專家就多問兩句，每天走路、動腦，「我這樣要失智也是很難。」

聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與。 圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，宏碁集團創辦人施振榮認 為應變力非常重要。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月宣布年底將推出退休準備指標新版本。

記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，立關渡醫院院長陳亮恭認為健康是退休準備的「粽子頭」，帶動其他面向的能力。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，邀請關渡醫院院長陳亮恭（左起）、聯合報社長游美月、宏碁集團創辦人施振榮、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

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