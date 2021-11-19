退休力應變沙龍4-2／疫情激發危機感 趁早規畫退休財務

財務準備是退休準備的第一步，中信銀行個人金融執行長楊淑惠分享疫情下的觀察發現，疫情使股市大熱，不少年輕人認真開始規畫財務，疫情帶來的危機感、看見市場的投資機會，都成為大家開始關注財務的動力，但楊淑惠提醒，投資行為不完全等於財務準備，退休財務準備必須有完整規畫。

楊淑惠以中國信託所進的調查來說明，台灣自社區感染爆發以來，約有百分之三的民眾因疫情增加退休規畫金額，其中以卅到卅九歲占大多數。調查也發現，近八成民眾並未改變原有的退休計畫，但百分之四點二認為，疫情讓他們思考提前退休。

另外，疫情期間，許多行業受疫情影響，導致收入或獎金短少，若不幸染疫，染疫後的醫療照護費用、薪資損失等，也是不小的額外開銷，凸顯緊急預備金、醫療保險規畫的重要性。但楊淑惠指出，危機也是轉機，疫情雖帶來許多負面影響，但更提醒我們及早規畫財務與退休準備。

楊淑惠建議，財務準備必須思考資金來源、規畫目的與用途、甚至創造財富的方式，並注意風險控管。雖然許多年輕人熱衷投資，但許多人追逐風險下的短期資本利得，缺乏風險控管觀念，建議先確認投資目的及對風險的承受力，切勿將資金壓在同一個籃子中，也要考慮年紀漸增的健康風險，考量列入醫療支出。

不同年紀各有不同的財務規畫重點，楊淑惠指出，卅多歲的人多半處在事業衝刺期，除了及早投資，最好趁著年輕先規畫基本的醫療保障；三明治族群多半為家庭經濟支柱，也邁入事業高峰期階段，一旦遇到變數或事故，收入中斷對家庭影響大，建立緊急預備金及壽險、重大傷病相關保障顯得格外重要。「50+」的準退休族群，建議以退休金及長照規畫為主，並建議增加固定收益標的。