退休力應變沙龍4-1／退休準備方程式 落實健康是重點

退休準備是老後生活的基石，今年影響退休準備最重要的變數就是新冠疫情，聯合報十三日舉辦「疫變下的退休力應變沙龍」，邀請專家分享面對未來疫變新日常。聯合報社長游美月同時宣布，年底將推出「退休準備指標2.0」，並展開「台灣退休力資源地圖」計畫，邀約合作夥伴共同為幫助大家儲備退休力而努力。

三位與談專家分別是宏碁集團創辦人施振榮、關渡醫院院長陳亮恭，以及旅居波蘭的作家葉士愷。施振榮以過來人身分建議，退休準備最要重要的是培養適應力，順應環境變化。陳亮恭分析，人類每隔十年，平均餘命增加二到三歲，退休準備勢必保持彈性與應變。最年輕的葉士愷也認為，退休準備應該提早規畫。

游美月表示，今年七十歲的聯合報與台灣社會一同成長，去年我們開啟國民退休準備工程，經過與專家討論的嚴謹過程，找出五個核心能力，分別是財務、健康、社會連結、活躍好學與自在獨立，推出「五大指標─測驗你的退休力」，近一年來獲得約三萬人熱烈回響。

但去年調查發現，國人退休準備分數僅五十四分，並不及格，大部分的人對退休沒有規畫，年長女性的退休準備更明顯不足。今年進一步邀請高齡醫學權威陳亮恭與擅長人工智慧大數據的宏碁智醫團隊，依填答內容找出六種退休準備樣態，據此年底即將推出「退休準備指標2.0」，提供更精準的退休準備評量。

陳亮恭指出，聯合報退休指標與坊間其他工具最大的不同，就是問出「你動手準備了嗎？」，透過執行程度問出實質準備狀況。初步發現，財務準備是退休準備的第一步，通常是先意識到退休生活需要財務支持，但若以完成度來說，健康準備的執行難度最高，若健康準備完善，其他面向的準備通常也可拿到高分。

因此，可將健康準備視為退休準備的「粽子頭」，陳亮恭打比方，就像只要拉起粽子頭的結繩處，健康力提升，其他退休準備能力也會跟著提升。不過，健康準備的執行必須落實於生活，例如每周運動三次、攝取足量蛋白質等，除了個人動機，也需要環境配合等支持，例如關渡醫院打造宜居社區，提供居民健康促進等。

游美月表示，近來遭逢百年大疫，這個變數讓大家都必須重新適應生活，聯合報與元氣網推出退休準備指標提供民眾評量，也計畫推出「台灣退休力資源地圖」，希望徵求更多團體和單位，對退休準備的各面向提供專業資源，幫助民眾進行退休準備，加強退休力以適應變局。

另外，在退休準備這件事情上，如果一開始得到的分數不高，未來有沒有進步的可能？施振榮以投資報酬率的觀念分享，平均壽命延長，一定要避免老來臥床失能，四五十歲就要開始準備，及早投資。陳亮恭建議，「以終為始」，保持健康需要「套餐」，即運動、營養、社會連結及慢病管理缺一不可。 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，邀請關渡醫院院長陳亮恭（左起）、宏碁集團創辦人施振榮與主持人蔣宗裕對談，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，立關渡醫院院長陳亮恭認為健康是退休準備的「粽子頭」，帶動其他面向的能力。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，聯合報社長游美月發表談話。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，宏碁集團創辦人施振榮認 為應變力非常重要。記者葉信菉／攝影 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，旅居波蘭的作家葉士愷線上參與。 圖／取自「波蘭女孩x台灣男孩 在家環遊世界」臉書專頁 聯合報健康事業部與元氣網舉辦疫變下的退休力應變沙龍，邀請關渡醫院院長陳亮恭（左起）、聯合報社長游美月、宏碁集團創辦人施振榮、聯合報副總編輯洪淑惠共同參與。

記者葉信菉／攝影