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噪音性聽損占職業病近4成5 做對1件事可省降噪成本

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

根據2019年職業傷病防治年報指出，噪音性聽力損失是常見的職業病，占通報量的44.7%，尤其又以製造業為主要通報行業別。為此，勞動部勞安所導入噪音源頭控管概念，建議在新建廠規劃階段就針對選址、廠區平面配置、選用低噪設備等進行源頭控管，才能有效達到成效，否則若建廠後才進行改善，將多出5到10倍以上的費用跟工時，徒增成本。

勞安所指出，依勞工特殊健康檢查資料顯示，國內噪音作業場所就業勞工達14萬人以上，且依2019年職業傷病防治年報資料顯示，歷年常見的職業病診斷通報以噪音性聽力損失為多數，約占總通報量的44.7%。製造業則是最主要通報的行業別，主要原因為作業環境中常充斥著機械設備運轉噪音。

勞安所副研究員李昆哲表示，依據研究結果，若以金屬製造廠房為例，光廠房空間規劃成鬧靜分離，各作業區就可分別降低2到19分貝的音量；若再採取選用低噪音設備及降噪措施時，更可使各作業區分別降低5到24分貝的音量，明顯改善作業人員的噪音暴露情況。

他指出，從從成本及可行性分析來看，職業場所的大部分噪音問題往往是慢慢浮現，若事後進行廠房噪音改善，會比事前就做好規劃要多出5到10倍以上的費用跟工時，更遑論受限廠房空間及設備位置局限性，有經費跟意願也無從改善起。

因此，李昆哲建議，必須在新建廠初期，從廠房區域規劃、布置及生產線的設計階段就開始規劃降噪方案，包括廠址選擇、選用低噪音量的設備、廠區平面配置、生產工法與設備選擇，以及廠房布置的噪音控制方法等，才會容易達成噪音控制的成效。

其次，在廠房施工及機具安裝階段，也須注意到隔音及隔震設施是否安裝確實，才能使新建廠房的噪音控制達到預期效果。

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