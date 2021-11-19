批黃士修外行人說外行話學者：核電廠遠離斷層唯一正途

重啟核四公投已舉行兩場意見說明會。針對公投領銜人黃士修提及鄰近核四廠址的斷層問題，台大地質系教授陳文山今批黃士修說法是片面解讀「核四廠區附近海域地質資料討論會」的決議，外行人說外行話，呼籲科學問題還是要回歸科學證據，「核四不會因公投就變安全，遠離斷層帶才是唯一正途。」

黃士修在說明會上表示，S斷層是否為活動斷層，至今仍無確切科學證據，質疑反核方恐嚇人民，更直接點名陳文山。陳文山今則發新聞稿駁斥，表示不再容忍地質專業被扭曲。

陳文山表示，台電地質報告盡可能避免出現「斷層」兩字，之前都稱為「S構造」、「S剪切帶」或「S低速帶」，在2012年的第一次專家會議才要求台電修改為「S斷層」。

他指出， 「S斷層」長度至少2公里，橫跨整個核四廠址，斷層寬度6到8公尺，經過核四廠一號與二號機房底下，至於「S斷層」是否為活動斷層？則必須進行古地震槽溝研究才能確定，但因核四已封存，台電以沒有經費為由，迄今尚未調查。

陳文山強調，與會學者認為即便「S斷層」不是活動斷層，但大地震時震波傳達至核四廠址，斷層兩側岩盤將產生不等速移動，屆時將導致兩座機房的損毀，「核電廠內有如此寬的斷層帶通過，核四可能是唯一的例子。」

他說明，台電2013年的補充地質調查僅針對海岸線外50公里範圍，因此報告中才會寫估算F2-F4-F7-F8斷層長度僅有34.5公里，但專家會議有一份經濟部中央地質調查所的斷層研究指出核四海域的F2-F4-F7-F8斷層會繼續朝東延伸，長度可達約90公里，此說法也在台電調查報告中被證實，並且引用。

對於黃士修稱台灣只有中部與南部有活動斷層，陳文山則批評「此說法不知從何來 (可能要混淆視聽)」。他指出，地調所公告就有一條令台北人擔憂的山腳活動斷層，從三峽延伸通過樹林、蘆洲、北投、陽明山、金山 ，之後朝東北外海延伸，全長至少100公里，距離核一廠7公里，核二廠5公里，而東北海域中還有許多活動的正斷層尚未被中央地質調查所列為活動斷層，這也是為何必須關注雙北市危老房屋及核一、核二廠的地質安全問題。