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高雄榮總屏東分院 將正名為「屏東榮民總醫院」

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
行政院長蘇貞昌（左二）視察屏東榮總新建工程進度，縣長潘孟安（左三）、立委周春米（左一）出席。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（左二）視察屏東榮總新建工程進度，縣長潘孟安（左三）、立委周春米（左一）出席。記者劉星君／攝影

行政院長蘇貞昌今下午視察高雄榮總屏東分院，預計明年6月完工、11月營運，縣長潘孟安也爭取，修復大武營區內13棟歷史建築、屏東榮總醫事人力到位與雨水下水道工程，整體規畫更完善。潘孟安說，高雄榮總屏東分院將正名為「屏東榮民總醫院」朝醫學中心發展，也獲蘇貞昌認同。

蘇貞昌去年5月視察屏東榮總新建工程，當時蘇揆問高雄榮總院長林曜祥，醫院建好後有多少停車位，林當時被蘇揆問倒，蘇揆今視察進度，林曜祥針對停車場規畫說明，停車位增加，當初汽車停車位689席，增設後有955席，停車量能充足。

林曜祥今簡報針對工程進度、醫療設備採購與停車場規畫說明，林曜祥說，醫療大樓預計最慢明年6月完工，醫院預計明年11月營運。醫療設備採購都是準醫學中心等級設備。

潘孟安說，全國每萬人口醫師數為2937人，屏東僅18.52人，屏東醫事比、醫護比都遠落後全國平均數，台東也有馬偕醫院、花蓮有慈濟醫院等醫學中心，希望屏東榮總朝醫學中心規模設置，加緊培訓醫護人力，配合明年啟用。

潘孟安說，屏東榮總預定地前身大武營區，保留13棟歷史建築及老樹群，縣府去年啟動文資調查，希望院長比照勝利星村一樣支持修復，經費約需4.9億元。另園區周邊雨水下水道工程需同步，經費近5千萬，都需要院長支持。

行政院長蘇貞昌說，上次他來時工程進度落後、停車位不夠，這次來時進度超前，感謝各單位，找出困難問題所在，他是來解決問題。

蘇貞昌說，工程「愈早動工愈好」，包括周邊道路開闢等，以因應日後人潮車流，不要等到醫院啟用才施工，最好在工程期間同步施工，完成整體規畫。他也期待未來屏東地區能有醫學中心，現階段高榮屏東分院已具準醫學中心規模，將正名為「屏東榮民醫院」，朝醫學中心提升。

屏東榮民總醫院經費94億6千多萬元，設34個醫療專科，病床數合計622床，提供急救創傷、心臟血管、腦中風、高齡醫學等整合性照護。

屏東縣長潘孟安說明屏東榮總醫院規畫，希望能朝醫學中心等級發展。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安說明屏東榮總醫院規畫，希望能朝醫學中心等級發展。記者劉星君／攝影
屏東榮總醫療大樓，預計明年6月完工，11月正式營運。記者劉星君／攝影
屏東榮總醫療大樓，預計明年6月完工，11月正式營運。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（中，站者）今視察屏東榮總新建工程進度。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌（中，站者）今視察屏東榮總新建工程進度。記者劉星君／攝影
屏東榮民總醫院未來全區完工願景圖。圖／屏東縣府提供
屏東榮民總醫院未來全區完工願景圖。圖／屏東縣府提供
行政院長蘇貞昌視察屏東榮總醫院新建工程進度，會勘尾聲，完工示意影片高雄榮總屏東分院，縣長潘孟安說，將正名「屏東榮民總醫院」朝醫學中心發展。記者劉星君／攝影
行政院長蘇貞昌視察屏東榮總醫院新建工程進度，會勘尾聲，完工示意影片高雄榮總屏東分院，縣長潘孟安說，將正名「屏東榮民總醫院」朝醫學中心發展。記者劉星君／攝影

屏東 榮總 蘇貞昌

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