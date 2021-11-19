12月假日公益音樂會身障藝人獻藝 歡迎聆賞

十二月「褐藻生活館假日公益音樂會」，排定唐寶寶紀芃逢、雙眼全盲的張雅恩和廖庭澔等身障藝人輪番表演，歡迎喜歡音樂或熱心公益者前往聆賞。

聯合報系文化基金會營運長邱文通表示，基金會五年多前開始推動「公益表演平台」，積極為身障藝人或偏鄉表演團體爭取表演的舞台，能夠攜手社團法人台灣厚道社會服務聯合會，聯合主辦「褐藻生活館假日公益音樂會」，期待發揮一加一大於二的效果，吸引更多人支持、參加此類公益活動。

「褐藻生活館假日公益音樂會」的活動地點，是在台北市松山區八德路四段123號褐藻生活館B餐廳區，時間是每逢周六、日的晚上七點至八點。這四位身障藝人排定的表演時間，分別是：紀芃逢─12月4日和12月18日（周六）；張雅恩─12月5日和12月19日（周日）；廖庭澔─12月12日和12月26日（周日）以及12月24日（周五）聖誕夜加場。

「天使21迎風男孩」唐寶寶紀芃逢一出生，除有手指肥短、扁平足等唐氏症外觀特徵外，還伴隨中度智障、弱視、閃光等，語言、認知及行動均受先天限制。每首歌需練習一年才能夠記牢，但他勤奮努力地練習陶笛，已擁有15張街頭藝人證，並獲2018年總統教育獎肯定。

「音樂甜心」張雅恩早產2個月，被醫生診斷為視網膜剝離，雙眼全盲，但從小就對音樂非常敏感，聽過的曲子能立刻用電子琴彈奏出來，因此決定在音樂這條路上努力學習。畢業於中國文化大學音樂學系，主修鋼琴，副修聲樂，現為葫蘆墩手風琴樂團團員及中華民國身心障礙者藝文推廣協會──非比樂團鍵盤手，榮獲2015年第23屆視障音樂節音樂比賽器樂成人組第一名。

「多障天使」廖庭澔兩眼全盲、情緒障礙、自閉、語言障礙、自殘行為，但他的父母不因庭澔的多重障礙而放棄希望，終於挖掘出庭澔對於鋼琴、音樂的潛能。如今，庭澔的情緒障礙逐漸改善，並能記憶千首以上的樂曲，他的夢想是到各處演奏，把音樂的美及生命的熱忱散播出去，曾榮獲2018年莫斯科 Filantrop International Award演出及獎項。

「音樂甜心」張雅恩曾榮獲樂器比賽器樂成人組第一名。