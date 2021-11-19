每一個都要救！1119台灣急診日 陳時中曝裝支架緣由

24小時開設的急診室，長年守護著台灣國人。台灣急診醫學會將11月19日訂定為「台灣急診日」，今年為第一年，未來每一年都希望能將急診的價值能傳達給各界。而訂在11月19日，取其諧音1119也就是一一要救，每一個人都要救的含義。衛福部長陳時中也出席大會，提到當年打高爾夫球時，出現心絞痛症狀，也是在急診醫護的手中，讓他恢復健康。

陳時中說，幾年前，他還沒擔任衛福部長，某天與朋友相約打高爾夫球，打第一洞的時就感覺怪怪的，含了一片舌下錠，後來又陸續含了三片症狀完全沒有改善。他隨即被送到急診，他還記得，送到急診不到一小時，他就被送到心導管室，裝了一根支架。對於急診室處理患者的「快又準」，他很有共鳴。

陳時中說，兒子也曾在急診受訓一年，兒子專科是骨科，在急診收治的病人通常都非常嚴重，一動刀就是十幾個小時，有一次他開了36小時的刀，開車返家時不小心打瞌睡，不慎出車禍。兒子雖然出車禍，但他跟陳時中說，急診很辛苦，但成就感很高，想持續在急診受訓。

台灣急診醫學會理事長、台北長庚副院長黃集仁表示，1119設為台灣急診日，從無到有花了很多時間，很感謝同仁發想以及努力。今年是第一屆，急診連結跨領域醫療團隊的力量，對心臟驟停、腦中風、心血管疾病、重大創傷、呼吸衰竭和敗血症等危及生命的突發性緊急疾患提供即時也高品質的醫療服務，希望急診醫學價值可以永久推廣。