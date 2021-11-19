陳時中：111年健保費率傾向不漲 2大方向補財源

因應明年健保安全準備金將見底，健保費率恐喊漲。衛福部長陳時中今天表示，希望透過加強使用者付費、解決海外國人用健保的公平性等2大方向補足財源，明年健保費率傾向不調漲。

因應明年底健保安全準備金可能低於1個月，衛生福利部健保會今天開會討論明年健保費率方案，有部分委員認為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊民眾生計，應維持現行費率5.17%；另有部分委員支持調漲至5.22%或5.32%，以維持健保法規定的1個月到3個月安全準備金。

與會委員針對此事討論近1個半小時，仍無法達成共識，將兩案併陳交衛福部長陳時中拍板，並送行政院核定。

陳時中今天傍晚接受媒體電話聯訪時坦言，明年因最低工資調漲、軍公教調薪，的確是調整健保費率的好時機，但他認為健保還有很多努力、節流的空間，因此他個人傾向明年不漲費率。

陳時中指出，明年預計透過加強使用者付費、解決海外國人回台用健保的公平性等2大方向，減輕財務負擔，並努力維持1個月健保安全準備金。

陳時中說，在使用者付費方面，可能調整部分負擔、慢性病連續處方箋等政策，透過減少浪費，將省下來的錢用來挹注健保；至於海外國人回台用健保的問題，則會致力強化公平性。

陳時中表示，他去年之所以敢承諾未來2年不調健保費率，就是看準其他的部分還有努力的空間，「不是隨便講講」，但未來還是會持續傾聽醫界等各界建議，再研議相關方案。