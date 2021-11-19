交通部完成高雄輕軌C17到C20站路段履勘 提21改善事項

交通部晚間表示，今天已完成高雄輕軌C17-C20站路段履勘，共提出21項須改善事項，其中五項須在營運前改善完畢，並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期。

交通部說，今天完成高雄環狀輕軌鼓山區公所站C17至台鐵美術館站C20路段履勘作業。該次履勘小組分成土建、機電及營運三組進行履勘作業，經分組討論後，最後於總結會議中確認履勘結論。

交通部說，履勘小組共提出須改善事項計有21項，其中五項為「營運前須改善事項」、九項為「一般注意改善事項」及七項為「後續建議改善事項」。

交通部說，有關「營運前須改善事項」部分，高雄市政府於確認完成改善並報交通部核准後，再由高雄市政府決定通車日期；「一般注意改善事項」則請高雄市政府自行辦理改善及追蹤列管，至「後續建議改善事項」於辦理後續延伸路線時參考改善。

交通部說，履勘作業包含分組簡報、文件檢視、實地勘查、模擬演練、分組討論及總結會議。

交通部說，履勘模擬演練情境為上行列車進C18鼓山站前，發生故障無法自行移動，進行旅客疏散，故障車輛聯結(Alstom車拖CAF車)後拉至C19馬卡道站前，換以工程車連結後拉至馬卡道駐車場；營運模式調整為C32凱旋公園站與C17鼓山區公所站局部營運，C17鼓山區公所站~C20台鐵美術館站以免費公車接駁替代。今日模擬演練順利完成。

交通部說，該次勘範圍是高雄環狀輕軌鼓山區公所站C17至台鐵美術館站C20路段，長度約1.975公里，共4座地面車站及1座駐車場，前經高雄市政府於110年10月22日辦理初勘，並完成「履勘前須改善事項」改善完成報告後，於10月28日依據大眾捷運法第15條規定報請交通部派員履勘。

交通部說，隨即籌組履勘小組，由路政司司長陳文瑞擔任召集人，分成土建、機電及營運等三組，每組各邀請三位專家學者組成，經交通部鐵道局11月10日完成履勘形式審查，交通部於11月15日召開履勘前置會議，經履勘委員討論後於11月19日辦理本案履勘作業。