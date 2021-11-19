111年健保費率喬不攏 兩案併陳交陳時中拍板

明年底健保安全準備金恐低於1個月，健保會今天開會討論明年費率，有委員認為疫情衝擊下不宜調漲，也有委員認為應依法調漲，無法達成共識，將兩案併陳交衛福部長陳時中拍板。

衛生福利部健保會今天上午開會，討論民國111年健保費率將維持今年現行5.17%或微幅調漲至最高5.32%，歷經1個半小時會議仍無法達成共識，決議兩案併陳，交由衛福部長陳時中拍板。

健保會執行秘書周淑婉會後接受電話聯訪時表示，根據今年9月協商的健保總額，無論採取付費者方案或醫界方案，在維持現行保險費率5.17%的狀況下，明年底安全準備金可能只剩0.91個月或0.69個月，都不足1個月健保給付支出，不符「健保法」第78條安全準備總額以1到3個月保險給付支出為原則的規定。

周淑婉說，因應安全準備金不足，健保署提出2項費率方案，若明年健保總額採付費者方案，健保費率須調至5.22%，明年底安全準備金可達1.01個月、漲幅約0.97%；若採醫界方案，費率須調至5.32%，明年底安全準備金才能維持1.02個月，漲幅約2.9%。

周淑婉指出，會中有部分委員認為，今年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多民眾經濟負擔已經很重，不宜再調高保費，加上明年可能因股市活絡增加補充保費收入等，明年底安全準備金或許有機會維持1個月水準，支持維持現行費率5.17%。

不過，周淑婉坦言，若明年健保費率維持5.17%，恐怕是二代健保上路以來，首度面臨安全準備金可能低於1個月的狀況。

周淑婉說，支持費率調漲的委員多數認為，健保法既然規定應以維持1到3個月安全準備金為原則，就不應輕易打破，且微幅調整費率可以適時紓解健保財務壓力，避免未來年度一次大幅調高費率，另因一併檢討平均眷口數。

周淑婉指出，此案經1個半小時討論仍未達成共識，將兩案併陳交由衛福部長陳時中拍板，再送行政院核定。