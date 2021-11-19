快訊

明年健保費率上看5.32% 陳時中：兩年不調不是隨便講講

直播／「500盤」星光晚宴登場 200位名流、明星現身

流感疫苗接種逾442萬劑 較109年同期多110萬劑

中央社 / 台北19日電

衛生福利部疾病管制署統計，截至18日公費流感疫苗已接種逾442萬劑，比去年同期多110萬劑。衛福部長陳時中今天呼籲民眾盡快施打，維持高接種率，以利控制流感。

今年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

據統計，110年公費流感疫苗接種數已累計442.5萬劑，其中10月15日至10月21日當週接種數最高，單週施打80.1萬劑，次之為10月22日至10月28日當週的73.2萬劑，第3高為開打首週10月1日至10月7日的72.2萬劑。

其餘依序為10月8至至10月14日59.5萬劑、第2階段開打的11月12日至11月18日單週為57.9萬劑、10月29日至11月4日單週施打共53.1萬劑，目前單週最少施打數為11月5日至11月11日的46.5萬劑。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，去年度流感季僅2例與流感有關重症個案及1例與流感相關死亡病例，都創下歷史新低。今年公費流感疫苗接種數較去年同期多110萬劑，呼籲尚未施打符合公費接種資格對象盡快接種，今年希望維持高接種率，以利控制流感疫情。

疾管署指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30%至80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流感疫苗須「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種。

流感疫苗 疫情

延伸閱讀

陳時中：即使COVAX延遲 COVID-19疫苗貨量也夠

第3劑擬打同廠牌疫苗 111年1月底開打是選項

高端餘3百萬劑仍持續交貨立委批浪費 陳時中回應了

打4劑才能赴美 陳時中：不然要怎樣、讓他高端被趕回來

相關新聞

台鐵觀光車隊規畫曝 兩鐵車1月上路、春節迎米其林餐車

台鐵具有唯一環島鐵道路網優勢，近年積極發展鐵道觀光，以鐵道串連地方。台鐵局說，為促進區域觀光不遺餘力，觀光車隊陸續營運及...

高鐵明年1月4日恢復疫情前時刻表 部分直達車停靠調整

台灣高鐵公司稍早宣布，明年1月4日起，恢復為5月疫情升級前時刻表，每周仍維持1016班次旅運服務。1月4日起車票將於12...

交通部完成高雄輕軌C17到C20站路段履勘 提21改善事項

交通部晚間表示，今天已完成高雄輕軌C17-C20站路段履勘，共提出21項須改善事項，其中五項須在營運前改善完畢，並報交通...

111年健保費率喬不攏 兩案併陳交陳時中拍板

明年底健保安全準備金恐低於1個月，健保會今天開會討論明年費率，有委員認為疫情衝擊下不宜調漲，也有委員認為應依法調漲，無法...

EMU3000測試出現異常 台鐵會同日籍技師查原因

台鐵新引進的EMU3000型城際列車預計年底上路，今天下午在花蓮路段測試時，突然無法出力並出現訊號異常，台鐵說，已由台鐵...

直播／別錯過！ 今天抬頭看 1939年以來食分最大的月偏食

今天來看月食！中央氣象局官方臉書粉專「報天氣 - 中央氣象局」說，本次月偏食，最大覆蓋率接近98%；是1939年以來，食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。