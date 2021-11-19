流感疫苗接種逾442萬劑 較109年同期多110萬劑

衛生福利部疾病管制署統計，截至18日公費流感疫苗已接種逾442萬劑，比去年同期多110萬劑。衛福部長陳時中今天呼籲民眾盡快施打，維持高接種率，以利控制流感。

今年度政府持續提供632萬劑四價公費流感疫苗，可涵蓋約27%全人口數，接種流感疫苗後保護力約1年，須每年接種，今年度公費流感疫苗分2階段開打，第1階段於10月1日起開打，第2階段自11月15日開始，除50至64歲無高風險慢性病成人接種時間在第2階段，其餘對象均於第1階段。

據統計，110年公費流感疫苗接種數已累計442.5萬劑，其中10月15日至10月21日當週接種數最高，單週施打80.1萬劑，次之為10月22日至10月28日當週的73.2萬劑，第3高為開打首週10月1日至10月7日的72.2萬劑。

其餘依序為10月8至至10月14日59.5萬劑、第2階段開打的11月12日至11月18日單週為57.9萬劑、10月29日至11月4日單週施打共53.1萬劑，目前單週最少施打數為11月5日至11月11日的46.5萬劑。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，去年度流感季僅2例與流感有關重症個案及1例與流感相關死亡病例，都創下歷史新低。今年公費流感疫苗接種數較去年同期多110萬劑，呼籲尚未施打符合公費接種資格對象盡快接種，今年希望維持高接種率，以利控制流感疫情。

疾管署指出，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，接種後保護力平均約可達30%至80%；對因流感而住院的保護力約有41%，對重症保護力則可達82%。依衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）建議，流感疫苗須「與COVID-19疫苗接種時間間隔7天以上」才能接種。