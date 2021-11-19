台鐵觀光車隊規畫曝 兩鐵車1月上路、春節迎米其林餐車

台鐵具有唯一環島鐵道路網優勢，近年積極發展鐵道觀光，以鐵道串連地方。台鐵局說，為促進區域觀光不遺餘力，觀光車隊陸續營運及整備，除現行的環島之星、郵輪式列車、鳴日號、藍皮解憂號外，預計明年1月推出「兩鐵旅遊列車」，春節推出「鳴日號米其林餐車」；「海風號」、「山嵐號」預計明年底前上線，全新的「3000型特仕車」也將於明年陸續打造。

台鐵說，南迴線於民國80年12月完工，環島旅遊正式啟航，於民國86年推出「環島之星」，每天順、逆行環島各開行一列次（莒光1、莒光2）；民國100年推出「郵輪式列車」，以火車等人及地接遊程的方式讓遊客能跨城鄉體驗遊玩各地區的風情及探訪特色站點；103年推出「SL仲夏寶島號」至今，已開行八年，成功形塑台鐵蒸汽火車品牌，搭乘蒸汽火車深度體驗花東之美；110年由台鐵美學小組合力推出的「鳴日號」，亦獲得的日本設計大獎，可說是台鐵觀光列車的一個新的里程碑。

台鐵說，更在今年10月於南台灣推出微笑曲線忘憂之旅－「藍皮解憂號」。原行駛於南迴鐵路的藍皮普快車，於去年12月退役後，邀集專家學者考察及經驗豐富師傅進行復舊，於10月23日正式營運，以原汁原味的藍皮解憂號載著民眾悠遊南臺灣最美的海岸線。

台鐵說，隨著近年健康運動蔚為風潮，「鐵馬+鐵路」的「兩鐵遊程」成為民眾鐵道旅遊的新選擇，將於明年1月推出「兩鐵旅遊列車」，適合闔家大小共遊同樂。

台鐵附業營運中心總經理陳文川說，這三年資料發現，兩鐵旅遊對號車跟區間車有一定人數成長，加上交通部推低碳旅遊，於是決定將現有車廂重新組合，外包給旅行社推兩鐵旅遊遊程。正研擬相關招標文件，會要求一年開行90趟，會以周五到周日為主，很適合團體旅遊。

台鐵說，該次兩鐵旅遊列車，會由五輛人車同行的車廂，每輛有16個座位、15個車架，加上一輛正常莒光號車廂，總共可坐132人。

緊接著台鐵規畫明年春節，與晶華國際酒店合作推出「米其林餐車」讓遊客於火車上也能有美食饗宴的全新體驗。陳文川說，米其林列車有兩節用餐車，分別有26、28個座位，還有一節備餐車、一節商務車、一節客廳車、一節吧台車，共可以坐54個座位。

台鐵規畫，預計明年下半年起，以EMU500區間車改造的「海風號」及「山嵐號」也將在明年底前上線，分別行駛西部海線及花東縱谷，佐以下午茶及輕食陪伴旅客度過兩個鐘頭的浪漫輕旅行。

陳文川說，海風號看海景，走西部海線，特色是看風車、夕陽，海線上有五座木造車站。預計清晨4時從竹南出發看夕陽，然後開到彰化。山嵐號看山，初步規畫從玉里開到台東。都會是接地行程。

另外台鐵也規畫，陸續引進的全新EMU3000型，預計於明年底打造四組「特仕車」，不同於一般EMU3000型城際列車，將帶給觀光旅客全新感受。

陳文川說，觀光列車營收在108年有1.2億，去年起受到疫情影響，觀光列車營收有遞減。像是環島之星原本有4900萬，去年只剩下3000多萬，整體觀光列車營收不到1億。今年受到三級警戒跟不能飲食影響，營收估計還會再減少。