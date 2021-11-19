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高鐵明年1月4日恢復疫情前時刻表 部分直達車停靠調整

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵示意圖。聯合報系資料照

台灣高鐵公司稍早宣布，明年1月4日起，恢復為5月疫情升級前時刻表，每周仍維持1016班次旅運服務。1月4日起車票將於12月7日起開放預售，請旅客留意。高鐵說，將持續觀察旅運需求及疫情變化，視需要調整後續班表安排。

高鐵表示，今年5月起因本土疫情爆發，旅客外出行程銳減，高鐵自5月21日起實施短期班表，並因應班次數減少，特別於疫情嚴峻期間調整部分車次之停靠站，在有限車次數下提升列車可服務範圍。因應疫情變化快速，短期班表歷經多次調整，現考量疫情趨穩，故決定自元旦疏運過後1月4日起恢復實施疫情前時刻表。

高鐵提醒，恢復疫情前時刻表後，除部分直達車停靠模式調整，亦有部分班次時刻調整，敬請旅客事先查詢欲搭乘車次時刻，以免影響既定行程。旅客進出車站及乘車時請全程佩戴口罩，高鐵各車站內及列車上，目前開放旅客在與不特定人保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，可暫時取下口罩飲食，飲食期間不交談，飲食完畢應立即戴上口罩，敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定。

疫情 高鐵

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