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牙套族甘苦談！這些食物令網友崩潰

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
牙套族甘苦談！這些食物令網友崩潰。 圖片來源/unsplash
牙套族甘苦談！這些食物令網友崩潰。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「牙套」話題的網路聲量表現，帶您了解近三個月內網友熱議的牙套煩惱有哪些，以及近一年來網友戴牙套時熱議的食物網路聲量排行。

近來有愈來愈多人為了改善暴牙及咬合不正等口腔問題，而決定戴上牙套。雖然戴牙套可讓牙齒看起來更整齊，卻可能也會連帶改變自己的臉型，特別在傳統牙齒矯正的過程中常少不了牙齒痠軟的疼痛感。

蛀牙清潔方式引討論 治療過程中「這一點」最痛苦

首先觀察網友於近三個月熱議的戴牙套煩惱，可發現民眾格外擔心「蛀牙」問題，因此有許多網友就會詢問戴牙套後的牙齒清潔方法，有民眾就表示「因為牙線不太好用到後面的牙齒，聽別人的建議買了沖牙機，超好用，絕不後悔」，不過也有網友認為「用過沖牙機跟電動牙刷，後來還是覺得手動比較乾淨」，但不管是使用哪種方式清潔，最重要的還是吃完飯後要趕快去刷牙、漱口，才是最能避免蛀牙的方法。

牙套族5大煩惱網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
牙套族5大煩惱網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，網友對於戴牙套後出現的「嘴巴凸、牙套臉」也有許多討論，因此時常有「戴牙套嘴凸」等貼文，引網友紛紛留言「我帶牙套的時候嘴也特凸」、「一開始嘴凸很正常，等牙齒開始移動之後就會比較好」等；而除了嘴凸外，不少民眾也有「牙套臉」的問題，雖然有些人認為戴牙套之後臉型變小很好，但也有網友認為臉會變太凹不好看，因此常見網友請益「牙套臉如何恢復」等相關提問。

另方面，也有許多民眾分享回診時「治療過程」產生的不適感，像是日前就有一篇「戴牙套打骨釘」的貼文，讓許多網友直呼「釘子轉進骨頭的感覺非常不舒服，是整個矯正過程裡我覺得最難受的」、「人中骨釘痛到升天」。另外，也有民眾表示戴牙套加裝「舌側鈕扣」跟「拉橡皮筋」才是最痛的，紛紛分享自己的痛苦經驗。

入口即化、咀嚼無礙的食物最適合牙套人生

而「許多東西不能吃」也是牙套族熱議的其中一個煩惱，因為吃東西前都得先考慮到「好不好咬」、「會不會太硬」等問題。觀察近一年網友在戴牙套期間熱議的「好咬好吞」的食物榜單，發現「軟嫩」的食物最受討論的，特別如「蛋糕」與「吐司」的討論聲量更是名列前茅，有網友就表示「每微調拉緊一次牙套，都痛到齜牙咧嘴，只好吃入口即化的海綿蛋糕」、「我會把吐司剪成小塊來吃，像小北鼻一樣」，認為易分成小塊，又入口即化的食物比較適合戴牙套的時候吃。

牙套族10大好咬好吞的食物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
牙套族10大好咬好吞的食物網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，像是「布丁」、「優格」等這種軟嫩的甜品，也是許多戴牙套民眾的選擇之一，不少網友在「戴牙套吃什麼」的相關貼文中紛紛大讚「布丁真的是牙套的好夥伴」、「布丁、優格、湯類都是一開始戴牙套的好朋友」等。

戴牙套含淚不碰的食物，「金針菇」卡一半最尷尬！

最後觀察近一年來，牙套族最常提到「含淚拒絕、絕對不碰」的食物有哪些，發現「蘋果」、「玉米」、「芭樂」等口感較硬的蔬果紛紛上榜，如舊有網友提到「我戴牙套期間完全無法吃玉米、蘋果這種要用啃的食物」、「戴牙套想大啃蘋果芭樂有難度」等。

牙套族10大絕對不碰的食物網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖
牙套族10大絕對不碰的食物網路聲量排行 Social Lab社群實驗室 製圖

而「咖哩」則是因有染色問題，讓不少戴牙套網友望之卻步，有民眾表示「拉橡皮筋時吃咖哩，橡皮筋直接變螢光黃」、「吃完咖哩直接得到螢光橡皮筋牙齒」。另外，像「金針菇」這種會勾住牙套的食物也令牙套族崩潰，不少網友表示「我以前超愛吃金針菇，戴了牙套後，一半卡在矯正器一半卡在喉嚨，真的差點被噎死」、「之前火鍋吃金針菇，上半段卡在牙套，下半段掛在喉嚨，到廁所弄了10分鐘才弄出來」。

戴牙套期間雖有許多要注意的細節，在矯正的過程中也常出現牙痛難耐的狀況，但在熬過這些日子後，不只能綻放一口整齊貝齒，回憶起來相信也別有一番趣味！

觀看原文→ https://bit.ly/3nuzzV1

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

牙齒 蛀牙

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