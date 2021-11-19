聖保祿醫院蓋新樓增449張病床 預計2023年啟用

桃園市天主教聖保祿醫院擴大醫療量能及品質，斥資40億元興建新醫療大樓，地下4層、地上11層的空間將強化心血管、胸腔及血液腫瘤等外科。院方今舉行上樑祝福儀式，預計2023年啟用。

聖保祿新綜合醫療大樓不受新冠肺炎疫情影響，開工706天後，如期進入結構體工程上樑階段。院方今舉行祝福彌撒，承包業者也派代表贈送金螺絲給院長，保證於明年12月底完工。

上樑祝福禮彌撒由神父張文福主禮，在鋼樑撒下聖水祝福，沙爾德聖保祿修女會修女與醫院醫師、護理師等40多人也到場見證，祈求工程及建築人員平安順利。

聖保祿院長、修女沈雅蓮感謝醫院團隊及負責建造新綜合醫療大樓利晉公司的齊心努力，儘管碰到新冠肺炎疫情，但建設工程不受影響，按照預定上樑。